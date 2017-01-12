Джигурда спровоцировал конфликт в "Прямом эфире"

Эпатажный шоумен Никита Джигурда пытался спровоцировать драку во время съемок программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1», сообщает Рамблер/новости





Актер перебивал ведущего передачи Бориса Корчевникова и отбросил поднятую руку ведущего, после чего между мужчинами завязался конфликт.





Декламируя стихи собственного сочинения о сложных отношениях с бывшей супругой Мариной Анисиной, Джигурда потребовал от ведущего «замолчать», после чего стал провоцировать мужчину на драку.





«Давай, щенок», - прокричал Джигурда.





Восьмилетний брак был расторгнут в ноябре 2016 года, однако уже после бракоразводного процесса Джигурда неоднократно заявлял, что продолжает любить свою бывшую супругу. Причиной развода Анисина называла различие в представлениях о роли супругов в семейной жизни. Джигурда и Анисина воспитывают двоих детей.







