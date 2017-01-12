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Прощальный твит Обамы стал самым популярным в его микроблоге

12 января 2017, 07:44

Прощальный твит набрал максимальное количество лайков и репостов.


Последнее сообщение Барака Обамы на странице президента США в Twitter стало самым популярным за время существования аккаунта @POTUS , сообщает Lenta.ru.

Прощальный твит набрал максимальное количество лайков и репостов среди всех опубликованных главой государства записей в микроблоге.

«Спасибо за все. Моя последняя просьба такая же, как и первая. Я прошу вас верить — не в мои способности создавать изменения, но в ваши», — написал Обама. На момент выхода заметки сообщение ретвитнули более 669 тысяч пользователей, свыше 1,4 миллиона поставили лайк.

Барак Обама завел личный аккаунт в Twitter под псевдонимом POTUS, что представляет собой полное названия должности американского лидера и расшифровывается как President of the United States (президент США), в мае 2015 года. За первые пять часов на его страничку подписались более миллиона пользователей, что стало мировым рекордом. По состоянию на январь 2017 года главу государства читают более 13,3 миллиона человек.

Фото: Reuters

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