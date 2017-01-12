СМИ сообщили об исключении версии теракта на борту Ту-154

Эксперты не обнаружили следов взрыва на борту разбившегося самолета Ту-154 или боевого поражения лайнера ракетой, сообщает РБК





По информации издания, такое заключение следует из результатов взрывотехнических экспертиз обломков, которые были извлечены со дна Черного моря. Следствие изучило и «аргументированно исключило» версию теракта из списка возможных причин крушения лайнера.





Кроме обломков Ту-154 эксперты-взрывотехники из НИИ ФСБ, как сообщает газета, проверили личные вещи пассажиров, багаж, гуманитарный груз, кресла и куски внутренней обшивки фюзеляжа на наличие следов взрывчатки. Специалисты также оценили повреждения конструкций лайнера, на которых остаются характерные разрывы с загнутыми наружу краями в случае, если на борту происходит взрыв.





Кроме того, эксперты изучили сквозные отверстия в некоторых деталях Ту-154, которые могли появиться по трем причинам: при разрушении самолета после удара о воду, сработавшей возле самолета ракеты или от воздействия осколков бомбы, пишет издание.





Ни одного фактора, который бы даже косвенно свидетельствовал о теракте или обстрела с земли, обнаружено не было. В связи с этим эксперты сосредоточились на другой версии — ошибке экипажа самолета.





Катастрофа произошла 25 декабря в 5:40 утра по московскому времени в 1,7 километра от побережья Сочи.





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Фото: Аргументы и Факты











