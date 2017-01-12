В ООН сообщили, что пока не получили приглашения на переговоры по Сирии

"Мы не получили официального приглашения на переговоры в Астане, которые, я повторюсь, мы очень поддерживаем", — говорит Дюжаррик.





Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане.





По словам Путина, это может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, в свою очередь, поддержал эту инициативу.



