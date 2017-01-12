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В ООН сообщили, что пока не получили приглашения на переговоры по Сирии

12 января 2017, 08:08

Встреча в Астане пройдет 23 января, а в Женеве — 8 февраля.


ООН пока не получила официального приглашения на переговоры по урегулированию в Сирии, проведение которых планируется в Астане, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге, сообщает РИА Новости.

"Мы не получили официального приглашения на переговоры в Астане, которые, я повторюсь, мы очень поддерживаем", — говорит Дюжаррик.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане.

По словам Путина, это может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, в свою очередь, поддержал эту инициативу.

Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а в Женеве — 8 февраля.

Фото: SANA

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