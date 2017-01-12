Женская тюрьма эвакуирована в Чили из-за крупного лесного пожара
12 января 2017, 08:38
Власти Вальпараисо объявили красный уровень тревоги на части территории в связи с приближением огня к городу.
Мощный лесной пожар вновь приблизился к чилийскому городу Вальпараисо, из-за чего власти эвакуировали заключенных местной женской тюрьмы, сообщает РИА Новости.
По данным центра информации и мониторинга раннего предупреждения CIMAT, всего из тюрьмы вывезли 161 заключенную, из которых 45 отправили в столицу Сантьяго, а остальных определили на временное содержание в другие местные исправительные учреждения.
Власти Вальпараисо объявили красный уровень тревоги на части территории в связи с приближением огня к городу. На размещенных в сети кадрах видны густые столбы дыма и высоко поднимающиеся языки пламени в непосредственной близи от города.
Кроме того, примерно 94 тысячи человек в Вальпараисо остаются без электричества в связи с лесными пожарами. Ситуация осложняется сильным ветром с порывами до 50-60 километров в час, что также провоцирует усиления огня. К борьбе с пожаром и на помощь населению привлечены армия, карабинеры и спасатели.
Ранее в начале января лесной пожар в районе Вальпараисо уничтожил не менее 100 домов, пострадали порядка 19 человек, около 50 тысяч домов остались без электроэнергии в коммунах Вальпараисо, Касабланка и Альгарробо. Распространению пожара способствовал сильный ветер.
Фото: AFP 2017
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