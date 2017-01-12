Головкин выразил уважение Джейкобсу
12 января 2017, 08:43
Джейкобс сказал, что всегда готов принять самый сложный вызов и драться с боксерами, которые на пике своей карьеры.
Вслед за пресс-конференцией в Нью-Йорке, которая состоялась накануне, команды казахстанского боксера Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) и американца Дэниэла Джейкобса (32-1, 29 КО) отправились в Лос-Анджелес, сообщает Sports.kz.
В своей речи Головкин выразил уважение Джейкобсу за то, что тот всегда готов боксировать, но подчеркнул, что важно определить лучшего боксера в среднем весе прямо сейчас. По словам GGG, это важно не только для него лично, но и для всех.
Джейкобс сказал, что всегда готов принять самый сложный вызов и драться с боксерами, которые на пике своей карьеры, а также добавил, что не испытывает страха ни перед Головкиным, ни перед любым другим соперником.
Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.
Фото: Sports.kz
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