Джейкобс сказал, что всегда готов принять самый сложный вызов и драться с боксерами, которые на пике своей карьеры.

Вслед за пресс-конференцией в Нью-Йорке, которая состоялась накануне, команды казахстанского боксера Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) и американца Дэниэла Джейкобса (32-1, 29 КО) отправились в Лос-Анджелес, сообщает Sports.kz





В своей речи Головкин выразил уважение Джейкобсу за то, что тот всегда готов боксировать, но подчеркнул, что важно определить лучшего боксера в среднем весе прямо сейчас. По словам GGG, это важно не только для него лично, но и для всех.





Джейкобс сказал, что всегда готов принять самый сложный вызов и драться с боксерами, которые на пике своей карьеры, а также добавил, что не испытывает страха ни перед Головкиным, ни перед любым другим соперником.





Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.



