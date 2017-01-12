Зять президента Грузии ранен в результате стрельбы в Тбилиси
12 января 2017, 08:53
Он доставлен в Республиканскую больницу.
На одной из улиц в центре Тбилиси произошла стрельба. В результате пострадал Миндия Гогочури — зять президента Грузии Георгия Маргвелашвили, сообщает Вести.ru.
Он доставлен в Республиканскую больницу, в Центр неотложной медицинской помощи.
Улица Баланчивадзе, где произошло ЧП, оцеплена, на месте работают криминалисты и полиция. Детали инцидента на разглашаются.
Известно, что возбуждено уголовное дело по статьям "умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью" и "ношение огнестрельного оружия".
Фото: ТАСС
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