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Рейс Актау-Москва из-за неисправного двигателя самолета перенесли на 13 января

12 января 2017, 09:09

Борт должен был вылететь из аэропорта Актау утром 11 января.


Об очередном переносе вылета из Актау в Москву пассажиры узнали вечером 11 января. Представители компании «Аэрофлот» сообщили, что самолет «Sukhoi Superjet 100» починить не удалось, передает газета "Лада".

Накануне сообщалось, что самолет дважды пытался взлететь, но подвели проблемы с двигателем.

Пассажиры возмущены - рейс перенесли на утро 13 января. У многих из них Москва была лишь промежуточным пунктом путешествия.

"Мы в шоке. Нет, чтобы прислать другой самолет, ведь 13-ое число только послезавтра. Я им сказал: "Посадите меня на другой рейс, до Астаны, Баку, откуда я смогу улететь в Москву". Они говорят, что подобных услуг не оказывают. Варианта два: либо сдавать билеты и возвращать деньги, либо лететь послезавтра", - рассказал пассажир, купивший билет на рейс Актау-Москва.

Фото очевидцев

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