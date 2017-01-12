Рейс Актау-Москва из-за неисправного двигателя самолета перенесли на 13 января

Об очередном переносе вылета из Актау в Москву пассажиры узнали вечером 11 января. Представители компании «Аэрофлот» сообщили, что самолет «Sukhoi Superjet 100» починить не удалось , передает , передает газета "Лада"





Накануне сообщалось, что самолет дважды пытался взлететь , но подвели проблемы с двигателем.





Пассажиры возмущены - рейс перенесли на утро 13 января. У многих из них Москва была лишь промежуточным пунктом путешествия.





"Мы в шоке. Нет, чтобы прислать другой самолет, ведь 13-ое число только послезавтра. Я им сказал: "Посадите меня на другой рейс, до Астаны, Баку, откуда я смогу улететь в Москву". Они говорят, что подобных услуг не оказывают. Варианта два: либо сдавать билеты и возвращать деньги, либо лететь послезавтра", - рассказал пассажир, купивший билет на рейс Актау-Москва.



