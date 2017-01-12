Снеговик на путях причинил ущерб поезду в Германии

Высота сооружения составила примерно 1,5 метра, поэтому машинист не мог исключить возможность того, что на путях находится человек, и резко затормозил.

Машинист поезда в ФРГ был вынужден применить экстренное торможение из-за установленного на путях снеговика, пишет издание Bild , передает , передает Lenta.ru





Инцидент произошел в земле Мекленбург-Передняя Померания, в вечернее время. Высота сооружения составила примерно 1,5 метра, поэтому машинист не мог исключить возможность того, что на путях находится человек, и резко затормозил.





Тормозной системе состава был нанесен ущерб на сумму 5 тысяч евро. Никто не пострадал.





Полиция ищет трех подозреваемых, их личности пока неизвестны.



