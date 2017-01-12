США ввели санкции против двух ведомств КНДР
12 января 2017, 09:19
Под персональные ограничительные меры попали семь северокорейских чиновников.
Министерство финансов США заявило о введении экономических санкций против министерства труда и Госплана КНДР. Как сообщается на сайте ведомства, под персональные ограничительные меры попали семь северокорейских чиновников, передает "Интерфакс".
Санкции, в частности, затронули министра государственной безопасности Ким Вон Хонга, сотрудников министерств государственной и общественной безопасности, а также ответственных за пропаганду сотрудников Трудовой партии Кореи.
В ноябре 2016 года члены СБ ООН единогласно одобрили проект резолюции, предусматривающий введение новых санкций против КНДР. Генсек ООН Пан Ги Мун приветствовал это решение, назвав его "ясным посланием о том, что КНДР следует прекратить провокации и выполнять международные обязательства.
Фото: AP/ТАСС
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