В Семее вновь начали поиски пропавшего 20 лет назад ребенка

Сейчас опрашиваются выросшие дети, которые были в тот злополучный день вместе с Ержаном, затем начнется повторная работа с сотрудниками санатория.

Таинственное исчезновение пятилетнего малыша из санатория стало одним из самых громких преступлений в Семее за последние годы. После долгих поисков следствие пришло к выводу, что ребенка похитили. Сегодня полиция возобновила расследование в надежде, что в настоящее время, когда истек сроки давности, очевидцы или преступники расскажут правду, сообщает корреспондент BNews.kz









Утром 14 июля 1996 года медсестры детского санатория в сосновом бору вывели на прогулку 16 ребят. Назад в лечебный корпус не вернулся пятилетний Ержан Суюнжанов. Что произошло с мальчиком, неизвестно и по сей день.





«О том, что Ержан пропал, персонал санатория сообщил нам только на третий день. С тех пор он числится без вести пропавшим. Никто не мог нам объяснить, что произошло. Медсестры говорили, что малыш был у них на глазах, а потом они не смогли его найти», - вспоминает дядя мальчика Даниал Суюнжанов.

Как только стало известно о пропаже ребенка, начались масштабные поиски, к которым привлекли военнослужащих и лесничих.

«Более 500 человек на расстоянии в полметра друг от друга прочесывали лес на протяжении 10 километров. В поисках были задействованы служебно-розыскные собаки и вертолет. Если бы было совершено убийство, или на ребенка напали дикие звери, остались бы хоть какие-нибудь следы, но ничего обнаружено не было», - пояснил оперуполномоченный отдела розыска отдела криминальной полиции УВД г.Семей Саят Сартов.





Ничего внятного не смогли рассказать и сотрудники санатория. По их словам, дети вышли вместе на прогулку, а потом Ержана просто не оказалось среди них. Директора учреждения уволили за халатность и бездействие, семье был выплачен моральный ущерб. Но выяснить правду это не помогло. Было возбуждено уголовное дело по похищению несовершеннолетнего ребенка.

«Для поиска ребенка был предпринят весь комплекс оперативно-розыскных мер. Проверены учеты органов ЗАГС всех районов и городов ВКО среди лиц, кто менял фамилию, число, месяц и год рождения. Подобные оперативные запросы были разосланы во все подразделения органов правопорядка Казахстана, России, Киргизстана. Например, было известно, что в семье мальчика называли Епося. Во всех школах мы просили учителей произносить это слово, в надежде, что какой-нибудь ребенок, живущий под новым именем, откликнется на знакомое прозвище», - рассказал руководитель пресс-службы УВД г.Семей Елубек Оспанов.





В настоящее время, когда истек срок давности за совершение возможного похищения, следственные органы вновь возобновили поиски. Сейчас опрашиваются выросшие дети, которые были в тот злополучный день вместе с Ержаном, затем начнется повторная работа с сотрудниками санатория.

Между тем, за эти годы семья Суюнжановых многократно обращались в Интерпол, программу «Жди меня», к министрам разных ведомств, а также к всевозможным экстрасенсам и ясновидящим. Семья уверена, что ребенка похитили, чтобы усыновить. Если это так, то сегодня Ержан – взрослый 25-летний парень. Его родители до сих пор не теряют надежды когда-нибудь увидеть своего младшего сына и любимца.

«Если Ержан воспитывается в чужой семье, пусть это будет так. Мы не будем предъявлять никаких юридических претензий к приемным родителям. Нам просто хочется узнать, как сложилась судьба сына», - заверяет Даниал Суюнжанов.



