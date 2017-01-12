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Президент Туркменистана вместе с министрами провел тренировку в "качалке"

12 января 2017, 09:32

Также он совершил скоростной кросс на гоночном автомобиле в Центре автоспорта.


Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вместе со своими соратниками – председателем Меджлиса (парламента), вице-премьерами, руководителями военных и правоохранительных органов – провёл спортивную тренировку в столичном Олимпийском городке. Об этом во вторник, 10 января сообщает пресс-служба туркменского лидера, передает ca-news.org.

«В тренажерном зале глава государства продемонстрировал прекрасную физическую подготовку – плод регулярных занятий различными спортивными дисциплинами. Президент Гурбангулы Бердымухамедов также показал высокий уровень мастерства в зале для игры в боулинг», - говорится в сообщении.

Бердымухамедов также ознакомился с работами, проводимыми на территории Олимпийского городка. Осматривая спорткомплекс, глава государства заострил внимание на том, что все строящиеся в стране спортивные объекты должны оснащаться современным оборудованием, не уступающим тому, что устанавливается в Олимпийском городке.

На гоночной трассе Центра автоспорта глава государства совершил несколько кругов на спортивном автомобиле, преодолевая маршрут на высокой скорости, виртуозно справляясь с виражами и выполнением фигур «высшего автопилотажа», отмечает пресс-служба.


Видео опубликовано изданием «Хроника Туркменистана»


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