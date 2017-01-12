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Новости за сегодня

Названа цель переговоров в Астане по Сирии

 

Сроки проведения встречи по Сирии в Астане зависят от результатов консультаций, которые проходят в эти дни в Анкаре, не исключено, что ее перенесут на неделю, сообщил РИА Новости источник в сирийской оппозиции.

«Время заседания в Астане до сих пор не определено, возможно, оно будет отложено на неделю. Все ждут итогов заседания вооруженных группировок в Анкаре, которое началось вчера и завершается завтра. Согласно имеющейся информации, в переговорах в Астане будут участвовать только вооруженные объединения, а не политические силы, то есть политические представители присутствовать не будут», — сказал собеседник агентства.

При этом он подчеркнул, что итогом встречи в Астане должно стать согласование документа о прекращении огня при параллельном запуске политического процесса в Женеве.

«Цель встречи — достижение документа о прекращении огня, и на фоне этого документа возобновляется политическое решение (по Сирии), которое будет достигнуто через Женеву, а не через Астану», — сказал источник.

Он также отметил, что «представители делегации Астаны будут присутствовать в Женеве для формирования единой делегации на переговорах, речь идет о политических и военных кадрах».

 

12 января 2017, 09:02
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «РИА Новости»

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