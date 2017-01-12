Назарбаев распорядился создать Рабочую группу по смене полномочий между ветвями власти

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев 11 января подписал распоряжение об образовании Рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Рабочую группу возглавит руководитель Администрации Президента Республики Казахстан, на данный момент это Адильбек Джаксыбеков. В ее состав вошли представители Парламента, Правительства, Верховного Суда Республики Казахстан, иных государственных органов, а также представители юридической общественности и научно-экспертного сообщества.