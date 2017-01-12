 
Облачно: слабый снег
-17°

Астана

Облачно: слабый снег

Вероятность осадков: 33%

Влажность: 83%

Давление: 734 мм рт. ст.

Ветер: западный, 5.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

334.00

12 января 

Курс НБРК

333.96

-

АЛМАТЫ

Покупка

332.00

Продажа

334.00

АСТАНА

Покупка

332.00

Продажа

333.00

Подробнее
353.00

12 января 

Курс НБРК

351.76

-

АЛМАТЫ

Покупка

349.00

Продажа

353.00

АСТАНА

Покупка

351.00

Продажа

353.00

Подробнее
Новости за сегодня

70 человек эвакуировали из-за пожара в мебельном салоне в Алматы

 

В Алматы произошел пожар в подвальном помещении ТД «Жанна», передает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя ДЧС г. Алматы Сандугаш Баймухамбетову.

Сообщение о задымлении в подвальном помещении отдельно стоящего здания ТД «Жанна», расположенного по пр.Абая, 177, поступило в 16.40 час.

«Силы и средства наращивались по повышенному номеру вызова. Первое подразделение прибыло на место вызова в 16.52 часов. В здании наблюдалось сильное задымление. Сотрудники противопожарной службы, используя аппараты на сжатом воздухе для защиты органов дыхания, проверили объект на наличие людей, было эвакуировано 70 человек. Одновременно проводилась разведка на установление очага возгорания», - сообщили подробности в ДЧС.

Пожар был локализован в 17.05 час. и ликвидирован в 17.14 час. Площадь пожара составила 3 квадратных метра, горела орг.техники в подвальном помещении торгового дома.

В ликвидации пожара были задействованы 45 человек личного состава, 4 основной и 13 специальной техники ГУ «СП и АСР» ДЧС г. Алматы.

 

12 января 2017, 09:15
Источник, интернет-ресурс: КЧС МВД РК, МЧС РК (http://emer.gov.kz)

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код