70 человек эвакуировали из-за пожара в мебельном салоне в Алматы

В Алматы произошел пожар в подвальном помещении ТД «Жанна», передает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя ДЧС г. Алматы Сандугаш Баймухамбетову.

Сообщение о задымлении в подвальном помещении отдельно стоящего здания ТД «Жанна», расположенного по пр.Абая, 177, поступило в 16.40 час.

«Силы и средства наращивались по повышенному номеру вызова. Первое подразделение прибыло на место вызова в 16.52 часов. В здании наблюдалось сильное задымление. Сотрудники противопожарной службы, используя аппараты на сжатом воздухе для защиты органов дыхания, проверили объект на наличие людей, было эвакуировано 70 человек. Одновременно проводилась разведка на установление очага возгорания», - сообщили подробности в ДЧС.

Пожар был локализован в 17.05 час. и ликвидирован в 17.14 час. Площадь пожара составила 3 квадратных метра, горела орг.техники в подвальном помещении торгового дома.

В ликвидации пожара были задействованы 45 человек личного состава, 4 основной и 13 специальной техники ГУ «СП и АСР» ДЧС г. Алматы.