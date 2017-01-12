В Астане задержаны воры-гастролеры практически из всех уголков Казахстана

Все задержанные проживали на съемных квартирах в разных частях города Астаны.

За совершение ряда квартирных краж в декабре 2016 года в Астане задержали две преступные группы воров-гастролеров, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.





Одна из групп состояла из 4 жителей Алматинской области. В ходе досудебного расследования установлено, что они совершили 8 краж из квартир путем подбора ключей и взлома замков. Подозреваемые жили в съемной квартире в ноябре – декабре прошлого года.





Также задержаны четверо жителей Восточно-Казахстанской области, совершившие 4 кражи из коттеджей. Преступная группа снимала квартиру по пр. Сыганак. Подозреваемые задержаны в ходе оперативных мероприятий сотрудниками криминальной полиции.





Полицейскими задержан 30-летний житель Актюбинской области, посещавший столицу в феврале, июне и декабре. Проживающему на съемных квартирах следствием доказано 4 эпизода краж.





З5 летний житель Тараза, проживавший в столице по ул.Валиханова у знакомого, в декабре совершил 2 кражи. Подозреваемый задержан, проводится досудебное расследование.





Задержанной сотрудниками полиции жительнице Акмолинской области, 1963 года рождения, проживавшей с 5 ноября по 7 декабря в доме по ул.Пионерская в Астане, доказано 6 эпизодов краж из квартир.





Среди задержанных в декабре 2016 года по подозрению в совершении многоэпизодных краж, как из квартир так и из автотранспорта – жители городов Тараз, Аягоз, Атырау, Актобе, Экибастуз, Семей, Кокшетау, Темиртау, а так же Костанайской, Южно-казахстанской, Акмолинской, Алматинской и Жамбылской областей.





Как установлено, все задержанные проживали на съемных квартирах в разных частях города Астаны.