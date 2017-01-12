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Новости за сегодня

В Астане создадут новую систему школьных перевозок

 

В Астане будет создана принципиально новая система школьных перевозок, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата столицы.

На сегодняшний день в Астане из 117 тысяч учащихся около 26% добираются до школ на частном транспорте, что приводит к ежедневной нагрузке улично-дорожной сети на 13% в часы пик. 12% детей передвигаются на общественном транспорте, что влечет риск небезопасной перевозки.

«В рамках комплексной программы развития планируется создать принципиально новую систему школьных перевозок в Астане, которая снизит количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей, уменьшит количество вынужденных поездок родителей на личном транспорте утром для доставки в учебные заведения и обратно», - сообщил 11 января на совещании в столичном акимате аким Астаны Асет Исекешев.

По словам А. Исекешева, в Астане будет сформирована маршрутная сеть школьных перевозок. На первом этапе планируется в этом году поставка 45 новых школьных автобусов для начала реализации проекта.

 

12 января 2017, 09:50
Источник, интернет-ресурс: Акимата Астаны

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