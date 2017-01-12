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Бердыбек Сапарбаев ознакомился с условиями прохождения регистрации актюбинцев в ЦОН

 

Аким Актюбинской области посетил Центр обслуживания населения и ознакомился с условиями, в которых проводится регистрация граждан по месту жительства.

Напомним, с 7 января 2017 г. вступил в силу Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия экстремизму и терроризму», который предусматривает обязательную регистрацию граждан на момент временного пребывания в другом городе либо населенном пункте.

В настоящее время в Актобе функционируют три ЦОНа: отдел №1, 2 в каждом из которых созданы все условия для приема граждан. В частности, введен временный регламент работы с 8 до 20 часов без перерыва на обед. Для исключения скопления граждан сотрудникам миграционной полиции выделены дополнительные рабочие места, проводится консультирование по формированию пакета документов для регистрации граждан. При длительном ожидании в очереди услугополучателей предоставляются горячие напитки и сладости. К инвалидам и престарелым гражданам на дом, а также в отдаленные населенные пункты осуществляется выезд мобильным ЦОН.

По поручению акима области Бердыбека Сапарбаева к данной работе были привлечены 40 волонтеров, которые помогают гражданам заполнять бланки соответствующей документации, а также увеличено количество сотрудников рассчетно-кассовых отделов банков второго уровня и АО «Казпочта» для оплаты госпошлины, что позволило ускорить процедуру регистрации.

В общей сложности, с 7 января по данным миграционной полиции по области зарегистрировались 2610 человек. Со стороны населения ажиотажа, непонимания не наблюдается, все ЦОН и сотрудники миграционной полиции работают в штатном режиме.

Данный вопрос держится на постоянном контроле у руководства области.

 

12 января 2017, 09:21
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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