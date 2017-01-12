В 278 км от Алматы произошло землетрясение
12 января 2017, 09:56
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 12 января 2017г. в 08 час 02 мин 53 сек Алматинского времени (12 января 2017г. в 02 час 02 мин 53 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.
Эпицентр землетрясения расположен в 278 км на северо-восток от г. Алматы на территории Казахстана.
"Энергетический класс землетрясения 8.6. Магнитуда MPV 3.6. Координаты эпицентра 44.53° с.ш. 79.84° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет", - говорится в сообщении.
Фото: КирТАГ
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