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В Китае суд запретил регистрацию торговых марок с именами знаменитостей

12 января 2017, 09:58

Уточняется, что запрет не будет распространяться на уже существующие и прошедшие регистрацию торговые марки.


В Китае запретили регистрацию торговых марок, используя для названий имена знаменитостей, сообщает в четверг Международное радио Китая (CRI) со ссылкой на постановление верховного суда КНР, передает РИА Новости.

Уточняется, что запрет не будет распространяться на уже существующие и прошедшие регистрацию торговые марки. Согласно постановлению суда, использование имен знаменитостей в торговых марках может ввести потребителей в заблуждение и нанести вред интересам общества.

В качестве примера уже существующей такой торговой марки Международное радио Китая называет Li Ning (Ли Нин), которая была названа в честь знаменитого китайского гимнаста.

Фото © Fotolia/ Savvapanf Photo

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