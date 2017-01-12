В Китае суд запретил регистрацию торговых марок с именами знаменитостей
12 января 2017, 09:58
Уточняется, что запрет не будет распространяться на уже существующие и прошедшие регистрацию торговые марки.
В Китае запретили регистрацию торговых марок, используя для названий имена знаменитостей, сообщает в четверг Международное радио Китая (CRI) со ссылкой на постановление верховного суда КНР, передает РИА Новости.
Уточняется, что запрет не будет распространяться на уже существующие и прошедшие регистрацию торговые марки. Согласно постановлению суда, использование имен знаменитостей в торговых марках может ввести потребителей в заблуждение и нанести вред интересам общества.
В качестве примера уже существующей такой торговой марки Международное радио Китая называет Li Ning (Ли Нин), которая была названа в честь знаменитого китайского гимнаста.
Фото © Fotolia/ Savvapanf Photo
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