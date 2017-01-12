В Астане новый железнодорожный вокзал заработает в мае 2017 года

11 января под председательством первого заместителя премьер-министра РК Аскара Мамина состоялось выездное совещание по вопросам строительства нового железнодорожного вокзала Астаны и развития железнодорожного узла станции «Астана», передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьер-министра РК.

О ходе реализации данных проектов доложил руководитель АО «НК «Қазақстан темір жолы» К. Алпысбаев. Он сообщил, что на сегодняшний день готовность вокзального комплекса и железнодорожного узла Астана составляет 80%.

В настоящее время полностью завершены бетонные работы, устройство металлического каркаса здания, кровельные работы, облицовка фасадов отапливаемой части здания, запущено центральное отопление.

На подъездной железнодорожной эстакаде завершено устройство металлических пролетных строений, в стадии завершения монтаж опорных частей и металлических конструкций шумозащитного экрана, производится устройство верхнего строения пути.

На 90% завершены работы по обшивке карнизов вокзала, отделочные работы по фасадам неотапливаемой части вокзала, монтажу систем вентиляции, наружному электроснабжению.

Полным ходом идут отделочные работы внутри здания вокзала.

К 1 мая 2017 года планируется завершить монтаж и пусконаладку лифтов и эскалаторов в здании вокзала, благоустройство и озеленение территории, закончить отделочные работы.

О ходе строительства дорог и инженерных коммуникаций в районе нового железнодорожного вокзала столицы доложил заместитель акима г. Астаны К.Айтмухаметов.

Также были заслушаны отчеты руководителей подрядных организаций о выполнении строительно-монтажных работ, деятельности службы эксплуатации нового железнодорожного вокзала.

В строительстве данного объекта занято около 1150 человек. Пропускная способность нового железнодорожного вокзала столицы - 35 тысяч пассажиров в сутки.

По итогам выездного совещания Первый заместитель Премьер-Министра РК А. Мамин дал ряд конкретных поручений по завершению строительства вокзального комплекса и железнодорожного узла станции Астана. Он подчеркнул важность сдачи данных объектов в преддверии международной выставки ЭКСПО качественно и в срок.