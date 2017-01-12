Вайнеры сняли забавный ролик о регистрации в РК
12 января 2017, 10:07
Этот ролик о бредовом законе.
Ролик об обязательной регистрации по месту жительства, которую ввели в РК с начала нового 2017 года, сняли вайнеры из alibreddd. Этот закон в соцсетях обсуждается уже не один день. Тема весьма актуальна, поэтому видео быстро набирает просмотры. В настоящее время ролик уже посмотрели уже почти 1,5 тыс.человек, сообщает Zakon.kz.
Комментаторы пишут, что этот ролик о бредовом законе и его даже назвали шедевром.
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