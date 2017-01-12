Количество сделок купли-продажи жилья в январе-декабре 2016 года составило 190 209
В декабре 2016 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 18 627 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 9,5%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-декабрь 2016 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 14,6 %.
|
Сделки купли-продажи жилья
в процентах, прирост +, снижение -
|
Область
|
Количество
сделок купли-продажи
за декабрь
|
из них:
|
декабрь 2016 г. к
|
январь- декабрь 2016г.
к январю- декабрю 2015г.
|
индивидуальные
дома
|
квартиры
в много-квартирных домах
|
ноябрю 2016г.
|
декабрю 2015г.
|
Республика Казахстан
|
18 627
|
5 013
|
13 614
|
9,5
|
21,3
|
14,6
|
Акмолинская
|
718
|
326
|
392
|
-11,4
|
21,1
|
1,3
|
Актюбинская
|
1 131
|
216
|
915
|
35,3
|
29,9
|
11,8
|
Алматинская
|
1 206
|
767
|
439
|
6,3
|
12,9
|
0,3
|
Атырауская
|
344
|
142
|
202
|
13,9
|
19,9
|
-4,8
|
Западно-Казахстанская
|
592
|
201
|
391
|
-3,0
|
20,3
|
21,8
|
Жамбылская
|
645
|
375
|
270
|
-1,2
|
6,4
|
-2,0
|
Карагандинская
|
1 727
|
269
|
1458
|
-2,9
|
25,7
|
8,6
|
Костанайская
|
903
|
295
|
608
|
-5,2
|
22,7
|
9,9
|
Кызылординская
|
556
|
213
|
343
|
70,6
|
65,5
|
9,1
|
Мангистауская
|
681
|
143
|
538
|
-10,4
|
-20,4
|
-4,7
|
Южно-Казахстанская
|
1 335
|
753
|
582
|
0,9
|
-0,1
|
5,3
|
Павлодарская
|
776
|
160
|
616
|
16,5
|
19,4
|
4,5
|
Северо-Казахстанская
|
582
|
232
|
350
|
23,8
|
31,4
|
2,4
|
Восточно-Казахстанская
|
1 350
|
451
|
899
|
1,9
|
28,6
|
6,9
|
г. Астана
|
3 194
|
130
|
3064
|
23,4
|
35,9
|
54,3
|
г. Алматы
|
2 887
|
340
|
2547
|
16,6
|
24,9
|
39,9
Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по состоянию на 6.02.2017г.
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