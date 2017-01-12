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Новости за сегодня

Количество сделок купли-продажи жилья в январе-декабре 2016 года составило 190 209

 

В декабре 2016 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 18 627 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 9,5%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-декабрь 2016 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 14,6 %.

 

Сделки купли-продажи жилья

в процентах, прирост +, снижение -

Область

Количество

сделок купли-продажи

за декабрь

из них:

декабрь 2016 г. к

январь- декабрь 2016г.

к январю- декабрю 2015г.

индивидуальные

дома

квартиры

в много-квартирных домах

ноябрю 2016г.

декабрю 2015г.

Республика Казахстан

18 627

5 013

13 614

9,5

21,3

14,6

Акмолинская

718

326

392

-11,4

21,1

1,3

Актюбинская

1 131

216

915

35,3

29,9

11,8

Алматинская

1 206

767

439

6,3

12,9

0,3

Атырауская

344

142

202

13,9

19,9

-4,8

Западно-Казахстанская

592

201

391

-3,0

20,3

21,8

Жамбылская

645

375

270

-1,2

6,4

-2,0

Карагандинская

1 727

269

1458

-2,9

25,7

8,6

Костанайская

903

295

608

-5,2

22,7

9,9

Кызылординская

556

213

343

70,6

65,5

9,1

Мангистауская

681

143

538

-10,4

-20,4

-4,7

Южно-Казахстанская

1 335

753

582

0,9

-0,1

5,3

Павлодарская

776

160

616

16,5

19,4

4,5

Северо-Казахстанская

582

232

350

23,8

31,4

2,4

Восточно-Казахстанская

1 350

451

899

1,9

28,6

6,9

г. Астана

3 194

130

3064

23,4

35,9

54,3

г. Алматы

2 887

340

2547

16,6

24,9

39,9

 

Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по состоянию на 6.02.2017г.

 

12 января 2017, 10:10
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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