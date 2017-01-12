Количество сделок купли-продажи жилья в январе-декабре 2016 года составило 190 209

В декабре 2016 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 18 627 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 9,5%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-декабрь 2016 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 14,6 %.

Сделки купли-продажи жилья в процентах, прирост +, снижение - Область Количество сделок купли-продажи за декабрь из них: декабрь 2016 г. к январь- декабрь 2016г. к январю- декабрю 2015г. индивидуальные дома квартиры в много-квартирных домах ноябрю 2016г. декабрю 2015г. Республика Казахстан 18 627 5 013 13 614 9,5 21,3 14,6 Акмолинская 718 326 392 -11,4 21,1 1,3 Актюбинская 1 131 216 915 35,3 29,9 11,8 Алматинская 1 206 767 439 6,3 12,9 0,3 Атырауская 344 142 202 13,9 19,9 -4,8 Западно-Казахстанская 592 201 391 -3,0 20,3 21,8 Жамбылская 645 375 270 -1,2 6,4 -2,0 Карагандинская 1 727 269 1458 -2,9 25,7 8,6 Костанайская 903 295 608 -5,2 22,7 9,9 Кызылординская 556 213 343 70,6 65,5 9,1 Мангистауская 681 143 538 -10,4 -20,4 -4,7 Южно-Казахстанская 1 335 753 582 0,9 -0,1 5,3 Павлодарская 776 160 616 16,5 19,4 4,5 Северо-Казахстанская 582 232 350 23,8 31,4 2,4 Восточно-Казахстанская 1 350 451 899 1,9 28,6 6,9 г. Астана 3 194 130 3064 23,4 35,9 54,3 г. Алматы 2 887 340 2547 16,6 24,9 39,9

Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по состоянию на 6.02.2017г.