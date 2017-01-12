Астанинский «Барыс» переиграл загребский «Медвешчак» в матче КХЛ

С первых секунд, с первых смен соперники показали друг другу, что в битве за важные очки готовы действовать жёстко и настойчиво. В итоге с интересом за матчем наблюдали и зрители на стадионе, и включившие телевизоры поздно по времени Астаны. В первом периоде в воротах «Барыса» даже побывала заброшенная шайба, но тренерский штаб астанчан заметил, что со входом в зону было не всё хорошо, попросили судей проверить и оказались правы. Соответственно, гола нет.





Во второй двадцатиминутке команды обменялись шайбами в большинстве. Плюс ещё однажды «Барысу» помог рикошет от ноги оборонявшегося. Автор обеих шайб – Брэндон Боченски.





В третьем периоде хозяева желали сравнять цифры на табло, но вместо этого получили гол от казахстанской дружины – теперь уже за дело взялся Найджел Доус. «Медвешчак» ответил парой голов, напряжение возросло до предела. Однако девятый номер астанчан вновь пробил противника, и теперь у него 31 гол в 47 матчах. До звания «лучший снайпер сезона» не хватает три взятия ворот. Назревала нервная концовка. «Медведи» сняли голкипера, однако новичок «барсов» Брендэн Шиннимин сумел добежать через всю площадку и удачно в падении срезать шайбу в ворота. До финальной сирены игроки из Загреба сумели ещё раз потревожить Хенрика Карлссона, но на итоге матча это никак не сказалось. Три очка в копилке подопечных Эдуарда Занковца, пишет официальный сайт клуба.





Следующий матч «Барыса» пройдёт в Братислваве, 13 января, началов 23:50.





«Медвешчак» - «Барыс» - 4:5 - (0:0; 1:2; 3:3)





28:57 - 0:1 - Боченски





30:52 - 1:1 - Жиру (Паре, Геноуэй) ГБ





31:34 - 1:2 - Боченски (Доус) ГБ





43:38 - 1:3 - Доус (Боченски, Бойд)





44:36 - 2:3 - Воронин (Глумак)





51:08 - 3:3 - Смейкал (Крейчик, Катич)





56:13 - 3:4 - Доус (Даллмэн, Боченски)





58:06 - 3:5 - Шиннимин ГБ ПВ





59:20 - 4:5 - Безина (Лессио) ГБ





Вратари: Гарнетт - Карлссон



