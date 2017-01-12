Александр Овечкин набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ

В матче с "Питтсбургом" 31-летний россиянин оформил дубль и набрал 1000-е и 1001-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ, всего на его счету 546 голов и 455 результативных передач в 880 матчах.

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин набрал 1000-е очко и 1001-е в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и стал четвертым россиянином, достигнувшим данной отметки.





В ночь на четверг в домашней игре против "Питтсбурга" Овечкин забросил шайбу уже на 35-й секунде, открыв счет в матче и набрав 1000-е очко. На 29-й минуте встречи Овечкин оформил дубль и набрал 1001-е очко. На счету россиянина теперь 546 голов и 455 результативных передач в 880 играх. Встреча закончилась победой "Вашингтона" со счетом 5:2, пишет ТАСС





Овечкин стал четвертым россиянином, которому удалось набрать 1000 очков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, причем он быстрее остальных россиян достиг данной отметки - в 880-й встрече. Ранее подобного добивались Сергей Федоров - 1179 очков (483 гола + 696 передач), Александр Могильный - 1032 (473+559) и Алексей Ковалев - 1029 (430+599).





31-летний Овечкин стал первым в истории "Вашингтона" и 84-м игроком за всю историю НХЛ, кому покорилась отметка в 1000 набранных очков в регулярных чемпионатах. Абсолютный рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который заработал 2857 очков в 1487 матчах. На втором месте идет 44-летний чех Яромир Ягр (1893 очка в 1671 матче), на третьем - канадец Марк Мессье (1887 очков в 1756 играх). Из 84-х хоккеистов в истории Овечкин также стал восьмым игроком, которому удалось забросить больше шайб, нежели отдать результативных передач.





Овечкин является лучшим российским хоккеистом по количеству заброшенных шайб (545) и входит в тридцатку лучших снайперов лиги всех времен. Гол в ворота "Питтсбурга" позволил россиянину обогнать легендарного канадца Мориса Ришара в списке лучших снайперов в истории, Овечкин теперь единолично занимает 29-е место по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах. Капитан "Вашингтона" шесть раз становился обладателем "Морис Ришар Трофи" - приза лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ.





В матчах плей-офф НХЛ на счету Овечкина 82 очка (41+41) в 84 матчах. По набранным результативным баллам в играх Кубка Стэнли россиянин занимает 139-е место среди всех игроков лиги и девятую строчку среди россиян.

Пресс-служба "Вашингтона" на странице в сети микроблогов Twitter опубликовала видео всех юбилейных очков Овечкина в матчах регулярных чемпионатов НХЛ.





Фото © AP Photo/Joel Auerbach



