Только по бесспорным требованиям

С. Асанова,

судья Алматинского районного суда г. Астаны

Важным условием приказного производства является бесспорность предъявляемых требований. В приказном производстве могут быть взысканы только деньги или истребовано движимое имущество. В отношении недвижимого имущества судебный приказ не может быть вынесен.

Судебный приказ является судебным актом, который выносится судьей по заявлению взыскателя о взыскании денег или истребовании движимого имущества от должника по бесспорным требованиям без вызова должника и взыскателя для заслушивания их объяснений и без судебного разбирательства. Судебный приказ имеет силу исполнительного документа. Взыскание по судебному приказу производится в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

Приказное производство представляет собой производство в суде первой инстанции, упрощенное и сокращенное по сравнению с исковым производством. Кроме того, это производство и экономичнее, поскольку в нем меньше размер подлежащей уплате государственной пошлины.

Перечень требований, указанных в ст. 135 ГПК, по которым выносится судебный приказ, исчерпывающий.

Заявление о вынесении судебного приказа подается в суд общей юрисдикции по месту жительства должника, если одна из сторон является физическим лицом, либо в специализированный межрайонный экономический суд, если сторонами являются индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица. С учетом бесспорного характера требований, по которым выносится судебный приказ, в заявлении о вынесении судебного приказа не указываются сведения о соблюдении досудебного порядка разрешения спора, не требуется представления копий заявления по числу должников.

Заявление о выдаче судебного приказа оплачивается государственной пошлиной в размере, установленном Кодексом РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет». При отказе в принятии заявления государственная пошлина, уплаченная взыскателем, возвращается.

Судебный приказ по существу заявленного бесспорного требования выносится судьей в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления в суд.

Должник вправе в течение десяти рабочих дней со дня получения копии судебного приказа или со дня, когда ему стало известно о его вынесении, направить в суд, вынесший судебный приказ, возражения против заявленного требования.

Судья отменяет судебный приказ, если от должника в установленный срок поступят возражения против заявленного требования либо если поступит заявление другого лица, права и обязанности которого затрагиваются судебным приказом, о несоответствии вынесенного судебного приказа требованиям закона.

Судебный приказ отменяется и в случае поступления аналогичного заявления от другого лица, права и обязанности которого затрагиваются судебным приказом.