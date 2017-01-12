Основные критерии правосудия

Ербол Тулеев,

председатель районного суда № 2 Ауэзовского района г. Алматы

Как известно, новый Кодекс судейской этики, направленный на регулирование отношений, связанных с соблюдением судьями принципов и правил поведения в профессиональной деятельности, обществе и в быту, основанных на единых стандартах, был принят на VII Съезде судей в Астане.

Теперь для кандидатов в судьи ужесточены требования по стажу работы, введен испытательный срок для вновь назначенных судей, внедрен конкурсный порядок отбора кандидатов на руководящие должности, а также исследование на полиграфе. Все этапы отбора кадров широко освещаются.

Вместе с тем на состоявшемся VII Съезде судей перед судами Казахстана были обозначены новые задачи. Первая обеспечение верховенства закона, где судам отведена главная роль. Вторая усиление подотчетности судей, что не должно интерпретироваться как посягательство на их независимость. Третья формирование достойного судейского корпуса. Четвертая обеспечение единства судебной правоприменительной практики рассмотрения дел. И пятая правовое просвещение граждан, что позволит значительно сократить количество дел, рассматриваемых в судах.

Последняя задача особенно актуальна, поскольку количество рассматриваемых судами дел растет из года в год. К примеру, только за девять месяцев 2016 года в районный суд № 2 Ауэзовского района г. Алматы поступило 9286 заявлений и исковых заявлений, а за аналогичный период 2015 года их количество составило 7198. За девять месяцев 2015 года судом было рассмотрено 6054 дела, а за аналогичный период текущего года 10 422 дела.

Как отметил Глава государства, невозможно постоянно увеличивать штат судей, поэтому необходимо широко пользоваться альтернативными способами разрешения споров, каковыми являются медиация, заключение мировых соглашений и урегулирование споров в порядке партисипативной процедуры.

Начиная с 2011 года институт медиации из года в год все чаще применяется судами республики. Внедренный с первого января 2016 года институт урегулирования споров в порядке партисипативной процедуры подразумевает заключение соглашения об урегулировании спора, которое наряду со сторонами подписывается и их адвокатами. В настоящее время в суде с урегулированием спора в порядке партисипативной процедуры рассмотрено всего два дела. Причиной столь низкого показателя является то, что не все адвокаты изъявляют желание подписывать такие соглашения.

Другим положительным моментом в работе судов является то, что помимо закрепленных законодательными актами требований, Верховным Судом и Генеральной прокуратурой озвучены новые подходы в достижении высокого уровня доверия граждан к судебной системе. Так, в ноябре 2016 года состоялся «круглый стол» по вопросам справедливости, организованный Верховным Судом совместно с Генеральной прокуратурой, где была высказана идея о начале нового проекта по обеспечению справедливости судебных решений. «Справедливость главный критерий правосудия», состоящий из двух блоков. Первый блок мониторинг правовой базы, целью которого является выявление и устранение норм, вынуждающих суды выносить несправедливые решения, когда нормы противоречат логике и здравому смыслу. Ведь именно индикатор справедливого решения имеет важное значение в рейтинге судебной независимости в Глобальном индексе конкурентоспособности Всемирного экономического форума. Второй блок внедрение принципа процессуальной активности суда. В этот проект предполагается включить судей, адвокатов, нотариусов, прокуроров.

Все эти нововведения и инициативы направлены на улучшение качества работы судов и повышение уровня доверия граждан к судебной системе.