Казахстан расширил перечень товаров перевозимых из Кыргызстана в Россию

Все кыргызские предприятия, включенные в Единый реестр ЕАЭС, могут экспортировать свою продукцию как железнодорожным, также и автомобильным транспортом.

В ответ на официальное письмо Правительства Кыргызской Республики от 5 января 2017 года относительно разъяснения условий транзита кыргызских товаров через территорию Республики Казахстан, поступило официальное письмо за подписью заместителя Премьер-министра – министра сельского хозяйства Республики Казахстан Аскара Мырзахметова, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу правительства Кыргызстана.





В данном письме сообщается, что перемещение из Кыргызской Республики через территорию Республики Казахстан в Российскую Федерацию готовой молочной, мясной и рыбной продукции с кыргызских предприятий, включенных в Реестр предприятий Евразийского экономического союза, осуществлялось и будет осуществляться в прежнем режиме в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями между ветеринарными службами Республики Казахстан, Российской Федерации и Кыргызской Республики, то есть всеми видами транспорта.





В целях увеличения товарооборота в дополнение к ранее разрешенным 14 группам товаров (готовая молочная, мясная и рыбная продукция) по 4 знакам кода ТН ВЭД согласно Единого Перечня товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза № 317 от 18 июня 2010 года, казахстанская сторона с 1 января 2017 года расширила перечень товаров, разрешенных к перемещению через территорию Республики Казахстан из Кыргызской Республики в Российскую Федерацию на 86 дополнительных групп товаров. Из них 40 групп товаров разрешены к перемещению всеми видами транспорта, 46 групп товаров — в соответствии с рекомендациями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ железнодорожным транспортом в опломбированных вагонах. Данная группа товаров относится к категории товаров животного происхождения, не подвергавшихся обработке. Таком образом, все отечественные предприятия, включенные в Единый реестр ЕАЭС, могут экспортировать свою продукцию как железнодорожным, также и автомобильным транспортом. Перечень продукции, транзит которой разрешен через территорию Республики Казахстан прилагается.





Вместе с этим Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан вновь подтверждает свою готовность по расширению списка предприятий Кыргызской Республики в Реестре предприятий Евразийского экономического союза в соответствии с порядком, утвержденным Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2014 года № 94.



