Казахстан расширил перечень товаров перевозимых из Кыргызстана в Россию
12 января 2017, 10:36
Все кыргызские предприятия, включенные в Единый реестр ЕАЭС, могут экспортировать свою продукцию как железнодорожным, также и автомобильным транспортом.
В ответ на официальное письмо Правительства Кыргызской Республики от 5 января 2017 года относительно разъяснения условий транзита кыргызских товаров через территорию Республики Казахстан, поступило официальное письмо за подписью заместителя Премьер-министра – министра сельского хозяйства Республики Казахстан Аскара Мырзахметова, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу правительства Кыргызстана.
В данном письме сообщается, что перемещение из Кыргызской Республики через территорию Республики Казахстан в Российскую Федерацию готовой молочной, мясной и рыбной продукции с кыргызских предприятий, включенных в Реестр предприятий Евразийского экономического союза, осуществлялось и будет осуществляться в прежнем режиме в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями между ветеринарными службами Республики Казахстан, Российской Федерации и Кыргызской Республики, то есть всеми видами транспорта.
В целях увеличения товарооборота в дополнение к ранее разрешенным 14 группам товаров (готовая молочная, мясная и рыбная продукция) по 4 знакам кода ТН ВЭД согласно Единого Перечня товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза № 317 от 18 июня 2010 года, казахстанская сторона с 1 января 2017 года расширила перечень товаров, разрешенных к перемещению через территорию Республики Казахстан из Кыргызской Республики в Российскую Федерацию на 86 дополнительных групп товаров. Из них 40 групп товаров разрешены к перемещению всеми видами транспорта, 46 групп товаров — в соответствии с рекомендациями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ железнодорожным транспортом в опломбированных вагонах. Данная группа товаров относится к категории товаров животного происхождения, не подвергавшихся обработке. Таком образом, все отечественные предприятия, включенные в Единый реестр ЕАЭС, могут экспортировать свою продукцию как железнодорожным, также и автомобильным транспортом. Перечень продукции, транзит которой разрешен через территорию Республики Казахстан прилагается.
Вместе с этим Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан вновь подтверждает свою готовность по расширению списка предприятий Кыргызской Республики в Реестре предприятий Евразийского экономического союза в соответствии с порядком, утвержденным Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2014 года № 94.
Фото с сайта eurorailtrans.eu
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4838806-c052af4104f12cedbf2f469020bc7fb3
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также