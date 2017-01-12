Судоисполнитель перепутал жительницу Акмолинской области с тезкой из Павлодара

«Должником был другой человек с абсолютно идентичными данными ФИО, кроме ИИН, который в ходе судебного процесса никто не удосужился запросить и сравнить. Тем более, что эта информация вполне доступна», - пояснила руководитель пресс-службы РПП Акмолинской области.

Бизнесвумен из г.Акколь Акмолинской области оказалась должницей в Павлодаре. Оказалось, частный судебный исполнитель перепутал ее с тезкой из г.Павлодара, передает корреспондент BNews.kz





Странное постановление жительница Акмолинской области получила от Павлодарского городского суда, обязывавшего ее выплатить неизвестной ей организации более шестидесяти тысяч тенге. Кстати, уже более десяти лет Анна Рудакова владеет небольшим кафе.





«Первая мысль: кому и за что я должна деньги? Успокоившись немного, я увидела адресата и удивилась еще сильнее: каким образом я оказалась должницей в Павлодаре, где, можно сказать, не бываю вовсе и дел никаких в этом городе не имею», - делится предпринимательница.





Огорошенная известием женщина обратилась в местный филиал региональной палаты с просьбой помочь во всем разобраться.





Эксперты филиала обратили внимание, что финансовые требования по решению суда г.Павлодар запрашивал частный судебный исполнитель, к которому поступило данное производство. Палата направила запросы в органы исполнительного производства, миграционной службы, юстиции.





В итоге выяснилось, что ИП «Рудакова А.В.» в Павлодаре не зарегистрирована, сама предпринимательница никогда там не проживала, какой-либо недвижимости и штрафов за ней не числится.





«Должником был другой человек с абсолютно идентичными данными ФИО, кроме ИИН, который в ходе судебного процесса никто не удосужился запросить и сравнить. Тем более, что эта информация вполне доступна», - пояснила руководитель пресс-службы РПП Акмолинской области Асель Сыздыкова.



