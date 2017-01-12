Глава Мексики подтвердил намерение не платить за "стену Трампа"

Энрике Пенья Ньето заявил, что Мексика отрицает любую попытку повлиять на инвестиционные планы страны путём запугиваний и угроз.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето вновь заявил, что его страна не будет оплачивать строительство стены, которую собирается возвести на границе избранный президент США Дональд Трамп , передает , передает Life.ru





Накануне Трамп подтвердил, что после 20 января, когда состоится его вступление в должность главы государства, власти начнут реализовывать планы по строительству стены на границе США и Мексики, причём за счёт самой Мексики. В противном случае, пригрозил Трамп, последует запрет денежных переводов мексиканских мигрантов из США на родину.





В ответ на это Энрике Пенья Ньето заявил, что Мексика отрицает любую попытку повлиять на инвестиционные планы страны путём запугиваний и угроз, передаёт Reuters.





Напомним, МИД Мексики подсчитал, что на территории США в настоящее время находится около 5,7 млн мексиканских мигрантов, не имеющих необходимых документов.





Ранее Трамп утверждал, что вопрос строительства стены обсуждал с президентом Мексики. В свою очередь Энрике Пенья Ньето опроверг слова Трампа в "Твиттере".





Нюргуяна Игнатьева