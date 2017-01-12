Глава Мексики подтвердил намерение не платить за "стену Трампа"
12 января 2017, 10:39
Энрике Пенья Ньето заявил, что Мексика отрицает любую попытку повлиять на инвестиционные планы страны путём запугиваний и угроз.
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето вновь заявил, что его страна не будет оплачивать строительство стены, которую собирается возвести на границе избранный президент США Дональд Трамп, передает Life.ru.
Накануне Трамп подтвердил, что после 20 января, когда состоится его вступление в должность главы государства, власти начнут реализовывать планы по строительству стены на границе США и Мексики, причём за счёт самой Мексики. В противном случае, пригрозил Трамп, последует запрет денежных переводов мексиканских мигрантов из США на родину.
В ответ на это Энрике Пенья Ньето заявил, что Мексика отрицает любую попытку повлиять на инвестиционные планы страны путём запугиваний и угроз, передаёт Reuters.
Напомним, МИД Мексики подсчитал, что на территории США в настоящее время находится около 5,7 млн мексиканских мигрантов, не имеющих необходимых документов.
Ранее Трамп утверждал, что вопрос строительства стены обсуждал с президентом Мексики. В свою очередь Энрике Пенья Ньето опроверг слова Трампа в "Твиттере".
Нюргуяна Игнатьева
Фото © РИА Новости/Дмитрий Знаменский
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4838808-1b1b6a2ef3903d690be1cb2f436420fe
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также