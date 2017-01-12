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В накопителе сточных вод «Талдыколя» перестали использовать опасный газообразный хлор

12 января 2017, 10:43

Площадь зеркала воды уменьшена с 2100 га до 1000 га, извлечено 5,6 млн кубометров ила.


В накопителе сточных вод «Талдыколь» полностью исключено использование опасного газообразного хлора, сообщает Zakon.kz со ссылкой на столичный акимат.

По проекту ликвидации накопителя сточных вод «Талдыколь» завершены строительно-монтажные работы, произведен монтаж технологического оборудования, площадь зеркала воды уменьшена с 2100 га до 1000 га, извлечено 5,6 млн кубометров ила. Об этом вчера на совещании в столичном акимате заявил аким Астаны Асет Исекешев.

Кроме того, по его словам, завершена реконструкция существующей насосно-фильтровальной станции производительностью 200 тыс. куб. м/сутки, исключено использование опасного газообразного хлора.

Фото: www.dailynews.kz

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