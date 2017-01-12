Снизить подростковую преступность

В Кызылординской области уменьшилось число преступлений против несовершеннолетних и правонарушений, совершаемых самими подростками.

С августа 2016 года в школах и колледжах Кызылординской области реализуется разработанный прокуратурой региона Проект по противодействию правонарушениям в учебных заведениях, состоящий из трех направлений: укомплектование школьными инспекторами, стопроцентное обеспечение видео камерами и запрет на использование смартфонов.

В результате мер, принятых совместно с местными исполнительными органами, в рамках проекта уже в этом году из местного бюджета выделены средства, и все школы Кызылорды и Шиелийского района на 100 процентов оснащены видеокамерами и обеспечены школьными инспекторами. В других регионах области на сегодня видеокамерами оснащено следующее количество школ: город Байконыр девять из десяти, Кармакшинский район 14 из 19, Казалинский пять из 36, Жалагашский три из 20, Жанакорканский район шесть из 42. На оборудование видеокамерами остальных школ финансовые средства запланированы в бюджете 2017 года.

Итоги проекта, его сильные и слабые стороны планируется изучить после окончания срока его реализации в марте этого года. Однако о положительном эффекте можно говорить уже сегодня.

До начала реализации проекта отдельные родители, отправляя ребенка в школу с дорогими гаджетами, не задумывались, что он может стать объектом преступления. В Кызылординской области уменьшилось число преступлений против несовершеннолетних и правонарушений, совершаемых самими подростками.

В связи с этим наряду с усилением надзора за профилактической работой школьных инспекторов полиции в рамках проекта в уставы всех школ и колледжей внесены нормы, запрещающие пользоваться смартфонами.

Сегодня можно констатировать, что в стенах школ за пять последних месяцев не произошло ни одной кражи телефона, тогда как за аналогичный период прошлого года зарегистрировано 17 таких фактов. Эта цифра составляла 65 процентов от всех преступлений, совершенных на территории школ и колледжей. Соответственно, на 68 процентов, или с 32 до одного, сократилось общее число преступлений, совершенных в учебных заведениях.

В целом комплекс принимаемых мер повлиял на снижение уголовных правонарушений, совершенных несовершеннолетними. Так, если в прошлом году на территории области за указанный период подростками совершено 29 преступлений, то за такой же период текущего года их число снизилось на 17 процентов.

Кроме того, за время реализации проекта количество преступлений, совершенных в отношении детей, сократилось со 102 до 25, или на 75 процентов. Работа прокуратуры Кызылординской области в данном направлении продолжается.

Пресс-служба прокуратуры Кызылординской области