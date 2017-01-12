В ЗКО дело о хищении на раскопках передали в суд

В Западно-Казахстанской области дело о хищении на раскопках передали в суд , сообщает портал , сообщает портал "Мой город"





Напомним, в отношении главного археолога ЗКО проводится доследственная проверка по статье 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества". Мурата Сдыкова подозревают в хищении денежных средств в размере 2,5 миллионов тенге.





По словам прокурора города Айдына Рашидова, изначально Сдыкову предъявлялось хищение денежных средств в размере 7 миллионов тенге. Окончательно обвинение предъявлено в размере 2,5 млн тенге. Мера пресечения Сдыкова на сегодняшний день - домашний арест.





По словам Рашидова, в общей сложности на раскопки в районе поймы было выделено 15 миллионов тенге.





"В рамках изучения уголовного дела на стадии предания суду было установлено хищение денежных средств на сумму 2,5 миллиона тенге. Было подтверждено, что из предъявленных 7 миллионов тенге Сдыковым был потрачен 1 миллион тенге на найм рабочей техники для раскопок, выплату заработной платы рабочим, а также оплату питания сотрудников", - пояснил он.



