Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

В ЗКО дело о хищении на раскопках передали в суд

12 января 2017, 10:45

Изначально Сдыкову предъявлялось хищение денежных средств в размере 7 миллионов тенге.


В Западно-Казахстанской области дело о хищении на раскопках передали в суд, сообщает портал "Мой город".

Напомним, в отношении главного археолога ЗКО проводится доследственная проверка по статье 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества". Мурата Сдыкова подозревают в хищении денежных средств в размере 2,5 миллионов тенге.

По словам прокурора города Айдына Рашидова, изначально Сдыкову предъявлялось хищение денежных средств в размере 7 миллионов тенге. Окончательно обвинение предъявлено в размере 2,5 млн тенге. Мера пресечения Сдыкова на сегодняшний день - домашний арест.

По словам Рашидова, в общей сложности на раскопки в районе поймы было выделено 15 миллионов тенге.

"В рамках изучения уголовного дела на стадии предания суду было установлено хищение денежных средств на сумму 2,5 миллиона тенге. Было подтверждено, что из предъявленных 7 миллионов тенге Сдыковым был потрачен 1 миллион тенге на найм рабочей техники для раскопок, выплату заработной платы рабочим, а также оплату питания сотрудников", - пояснил он.

Фото Медета Медресова

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также