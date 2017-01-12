В исковом или приказном порядке

Айдана Мамбетказиева,

судья суда г. Актобе

Семейное законодательство исходит из принципа обеспечения приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи. Этот принцип непосредственно реализуется в правовом регулировании алиментных обязательств.

Алименты имеют целевое назначение они предназначены для содержания несовершеннолетних и совершеннолетних нетрудоспособных членов семьи, нуж дающихся в помощи.

В судебном порядке рассматриваются, в частности, споры: о взыскании алиментов на несовершеннолетних (ст. 138 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье»); о взыскании с родителей дополнительных расходов на несовершеннолетних детей при наличии исключительных обстоятельств (ст. 144 Кодекса); о взыскании алиментов с родителей на совершеннолетних нетрудоспособных нуждающихся детей при наличии исключительных обстоятельств (ст. 143); о взыскании с совершеннолетних детей дополнительных расходов на нетрудоспособных родителей при наличии исключительных обстоятельств (ст. 146); о взыскании алиментов с супруга на содержание бывшего супруга (ст. 148).

По всем перечисленным требованиям возможно заключение соглашения в установленной законом форме. При отсутствии соглашения они рассматриваются судом по правилам гражданского судопроизводства. В зависимости от содержания спора такие дела подлежат рассмотрению в порядке искового или приказного производства. Общим порядком рассмотрения споров, вытекающих из алиментных обязательств, является порядок искового производства. В порядке приказного производства (с выдачей судебного приказа) рассматриваются лишь заявления о взыскании алиментов на несовершеннолетних, не связанные с установлением отцовства, оспариванием отцовства.

Кроме того, семейно-брачное законодательство предусматривает иные алиментные обязательства: обязанности трудоспособных братьев и сестер по содержанию родных несовершеннолетних братьев и сестер (ст. 151 Кодекса); обязанности дедушки и бабушки по содержанию внуков (ст. 152); обязанности внуков содержать дедушку и бабушку (ст. 153); обязанности воспитанников содержать лиц, фактически их воспитавших (ст. 154); обязанности пасынков и падчериц по содержанию отчима и мачехи (ст. 155).

Порядок рассмотрения в суде требований, вытекающих из алиментных обязательств родителей в отношении несовершеннолетних детей, зависит от содержания заявленного требования. Требования о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей могут рассматриваться в порядке искового производства путем подачи искового заявления или приказного производства путем подачи заявления о выдаче судебного приказа.

Согласно ч. 1 ст. 138 Кодекса родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, нуждающихся в помощи. Родительские права основываются на происхождении, удостоверенном в установленном порядке. Удостоверением происхождения является запись в качестве родителей в актовой записи о рождении детей.

Иски о взыскании алиментов вправе предъявить законный представитель несовершеннолетнего ребенка, которым является второй родитель, усыновитель, а если ребенок лишился родительского попечения, то опекун (попечитель) или приемный родитель.

Суд обязан взыскать алименты на несовершеннолетних детей в случаях лишения родительских прав или ограничения прав родителя. Иски о взыскании алиментов предъявляются по месту жительства взыскателя алиментов или по месту жительства либо по месту нахождения ответчика по выбору истца. В случае неизвестности места жительства или нахождения лица, обязанного платить алименты, суд обязан вынести определение об объявлении его в розыск (п. 2 ст. 133 ГПК РК).

В соответствии с п.п. 1) ст. 243 ГПК немедленному исполнению подлежат решения о присуждении алиментов. Размеры алиментов, подлежащих взысканию с родителей на несовершеннолетних, определены ст. 139 Кодекса, предусматривающей, что при отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка одной четверти, на двух одной трети, на трех и более детей половины заработка и (или) иного дохода родителей.

Заявление о вынесении судебного приказа подается по общим правилам подсудности, то есть по месту жительства взыскателя или по месту жительства должника. Оно не оплачивается госпошлиной. Согласно ст. 139 ГПК судебный приказ по существу заявленного бесспорного требования выносится судьей в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления в суд. Содержание судебного приказа определяется правилами ст. 140 ГПК.

В соответствии со ст. 183 ГПК гражданские дела о взыскании алиментов рассматриваются и разрешаются судом в срок до одного месяца со дня окончания подготовки дела к судебному разбирательству. Согласно ст. 164 ГПК сроки рассмотрения дела по искам о взыскании алиментов продлению не подлежат.

Немаловажно отметить, что в связи с введением нового Гражданского процессуального кодекса с 1 января 2016 года гражданские дела об установлении отцовства и взыскании алиментов в процентном соотношении или в твердой денежной сумме на содержание несовершеннолетнего ребенка, об уменьшении размера алиментов подведомственны специализированным межрайонным судам по делам несовершеннолетних (п. 3 ст. 27 ГПК).