Головкин рассказал о сексе перед боями и ответил на критику об уровне его соперников

GGG полагает, что его тренер виноват в том, что другие боксеры избегают его.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин, являющийся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, побывал в гостях на передаче The Breakfast Club на радиостанции Power, сообщает корреспондент сообщает корреспондент Vesti.kz





В ходе беседы с радиоведущими Головкин рассказал о предстоящем бое и ответил на критику относительно уровня своих соперников.





"Я не знаю, почему остальные боксеры стараются держаться от меня подальше. Это не моя проблема. Спросите моего тренера (Абеля Санчеса), может, это его вина (смеется).





Вы же знаете, я готов драться с кем угодно. Я открыт для переговоров с любыми боксерами. Прямо сейчас я нахожусь в сложной ситуации. Все говорят: "Я - лучший и сильный, и я готов к бою с тобой!", я отвечаю: "Я дам тебе контракт, подпиши его". Все. После этого - никого. Никто не подписывает", - рассказал Головкин.





- Как вы относитесь к занятию сексом перед боями?

- Это не проблема. Секс - это секс, пить - это пить, завтракать - это завтракать. Разве что, когда до боя остается неделя, ты уже думаешь не о сексе, а стараешься сконцентрироваться на боксе - это уже другая ситуация.





Были ли случай, когда выходил в ринг и был напуган? Нет, никогда. Мне, наоборот, интересно, мне нравится боксировать. Я понимаю, что из этого может получиться безумный бой. Для меня это прежде всего спорт.





Ранее Головкин признался, что в прошлом году потерял интерес к боксу из-за того, что другие боксеры лишь упоминали его имя и не хотели драться с ним. Однако американец Дэниэл Джейкобс, бой с которым состоится 18 марта в Нью-Йорке, вернул ему мотивацию.



