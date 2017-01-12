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В Алматы полицейские обеспокоены популярностью электрошокеров среди населения

12 января 2017, 10:58

Большинство людей даже не подозревают, что перевозят нелегальное оружие.


Алматинских полицейских беспокоит популярность электрошокеров среди населения. Все чаще они становятся причиной больших штрафов и отмены вылетов. Только в прошлом году в аэропорту задержали свыше двухсот человек с этим средством самообороны, передает телеканал "Алматы".

К примеру накануне с электрооружием при вылете в Атырау попался очередной нарушитель. Тут же был составлен административный протокол, теперь ему придётся раскошелиться на 45 тысяч тенге. К тому же, мужчина из-за непродолжительной проверки опоздал на рейс.

К таким последствиям приводит обычное незнание законов. Большинство людей даже не подозревают, что перевозят нелегальное оружие. А чтобы не возникло проблем нужно взять специальное разрешение на его хранение, впрочем, процедура занимает неделю, а требования такие же, как для огнестрельного.

До 2015 года электрошокеры можно было свободно хранить и носить, пока их не причислили к оружию. Сейчас полицейские за незаконную перевозку могут попросту снять с рейса согласно международным правилам.

Бойкая торговля запрещенными предметами идет как на базарах, так и через Интернет. Цены начинаются от трех тысяч. Но пользоваться такими средствами самозащиты неизвестного производства полицейские не советуют для безопасности самих же владельцев.


Фото: kazanreporter.ru

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