Изменены правила аттестации претендентов на занятие адвокатской и нотариальной деятельностью
12 января 2017, 11:00
Информацию о порядке обжалования можно получить по телефону единого контакт-центра 1414.
Приказом Министра юстиции РК от 18 ноября 2016 года внесены изменения в некоторые приказы, в частности, 10 и 11 пункт Стандарта государственной услуги «Проведение аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью», сообщает Zakon.kz.
Так, основанием для отказа в допуске к аттестации является:
- установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, или данных (сведений), содержащихся в них;
- несоответствие услугополучателя или представленных материалов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, установленным законом «Об адвокатской деятельности»;
- в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги;
- несоответствие квалификационным требованиям на осуществление адвокатской деятельности.
В случае устранения услугополучателем причин отказа в оказании государственной услуги услугополучатель может обратиться повторно для получения государственной услуги в порядке, установленном законодательством республики.
По обжалованию решений, действий (бездействий) услугодателя или его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг говорится, что жалоба подается на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 13 стандарта государственной услуги, либо на имя руководителя Министерства по адресу: 010000, город Астана, Есильский район, ул. Мәнгілік ел, дом № 8, здание «Дом министерств», 13 подъезд.
Жалоба принимается в письменной форме по почте, посредством веб-портала «электронного правительства» либо нарочно через канцелярию услугодателя или Министерства.
В жалобе указывается фамилия, имя, отчество, почтовый адрес услугополучателя.
Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя или Министерства с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу.
Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя или Министерства, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется услугополучателю посредством почтовой связи либо выдается нарочно в канцелярии услугодателя или Министерства.
Информацию о порядке обжалования можно получить по телефону единого контакт-центра 1414.
При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).
В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.
Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется услугополучателю по почте, посредством веб-портала «электронного правительства» либо выдается нарочно в канцелярии услугодателя»
Также изменения коснулись Стандарта государственной услуги «Проведение аттестации на право занятия нотариальной деятельностью» в котором пункты 10 и 11 изложены следующей редакции:
Основаниями отказа в допуске к аттестации является:
- установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, или данных (сведений), содержащихся в них;
- несоответствие услугополучателя или представленных материалов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, установленным законом «О нотариате»;
- в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги;
- несоответствие квалификационным требованиям на осуществление нотариальной деятельности.
В случае устранения услугополучателем причин отказа в оказании государственной услуги услугополучатель может обратиться повторно для получения государственной услуги в порядке, установленном законодательством РК.
Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя или его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится по той же схеме, что указана выше.
Изменения внесены также в Стандарт государственной услуги «Выдача лицензии на право занятия нотариальной деятельностью».
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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