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В Караганде водитель авто въехал в заправку

12 января 2017, 11:08

Сильно пострадали стеклянные конструкции здания.


В Караганде вчера вечером водитель легкового авто врезался в здание заправки, находящееся на пересечении улиц Таттимбета и Муканова, передает "Новый вестник".

Удар пришелся на стеклянные конструкции здания. Автомобиль «носом» пробил стекло и остановился.

Пока неизвестно из-за чего произошла авария и есть ли пострадавшие. Пресс-служба ДВД области выясняет подробности происшествия.





Фото: nv.kz

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