В Караганде водитель авто въехал в заправку
12 января 2017, 11:08
Сильно пострадали стеклянные конструкции здания.
В Караганде вчера вечером водитель легкового авто врезался в здание заправки, находящееся на пересечении улиц Таттимбета и Муканова, передает "Новый вестник".
Удар пришелся на стеклянные конструкции здания. Автомобиль «носом» пробил стекло и остановился.
Пока неизвестно из-за чего произошла авария и есть ли пострадавшие. Пресс-служба ДВД области выясняет подробности происшествия.
Фото: nv.kz
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