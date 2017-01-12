30 человек оказались в снежном заносе на трассе в ВКО

Накануне вечером спасательная операция развернулась на трассе областного значения «Бородулиха-Жезкент». Эта дорога из-за сильной метели, нулевой видимости и переметов была закрыта с 12 часов дня,





Путники, которые успели выехать, оказались заложниками бурана. В общей сложности в снежный занос попали порядка 30 человек. Люди находились в 12 км от села Жезкента.





На помощь поспешили сотрудники близлежащей пожарной части Бородулихинского района. Спасатели ПЧ-52 на трех единицах техники эвакуировали 18 человек. 13 людей от эвакуации отказались, побоявшись оставить свой транспорт. Большая часть эвакуированных разместилась у родственников в Жезкенте, 2 человека, проживающие в городе Усть-Каменогорске, временно остановились у пожарных в части. Среди эвакуированных никто не пострадал.





Всю ночь на данном участке дороги производились очистительные работы. Ситуацию усложняли неблагоприятные погодные условия.





На 8 утра дорога областного значения «Бородулиха-Жезкент» по информации «ОблШыгысЖол» открыта. Вместе с ней с 6 утра открылась трасса «Семей-Караул». В тоже время участок трассы «Чарск-Бакырчик» остается закрытой.





ДЧС ВКО убедительно просит граждан следить за прогнозом погоды и постараться ограничить выезда за пределы населенных пунктов.