Как составлять финотчетность по бюджетным программам

Правила вводятся в действие с 1 июля 2017 года.

Министр финансов РК своим приказом от 6 декабря 2016 года утвердил Правила составления консолидированной финансовой отчетности администраторами бюджетных программ и местными уполномоченными органами по исполнению бюджета, сообщает Zakon.kz.





В частности, при составлении консолидированной финансовой отчетности соблюдаются следующие требования:





- и достоверность отражений за отчетный период всех операций;

- правильность отнесения доходов и расходов к отчетным периодам;

- тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на первое число месяца, следующего за отчетным периодом;

- аккуратность заполнения показателей и недопустимость подчисток и помарок. В случае исправления ошибок делаются соответствующие записи, заверенные лицами, подписавшими финансовую отчетность, с указанием даты исправления.





Формы консолидированной финансовой отчетности заполняются в точном соответствии с предусмотренными в них показателями. Изменение показателей и их кодов в утвержденных формах финансовой отчетности или внесение в них дополнительных показателей не допускается.





Изменения данных консолидированной финансовой отчетности, относящиеся как к текущему отчетному периоду, так и к предыдущему периоду (после их утверждения), производятся в консолидированной финансовой отчетности, составленной за период, в котором были обнаружены искажения данных.





В случае наличия замечаний и необходимости внесения изменений в консолидированную финансовую отчетность республиканских бюджетных программ, центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета отклоняет в информационной системе (ИС) консолидированную финансовую отчетность администратора республиканских бюджетных программ для внесения соответствующих изменений, с указанием причины отклонения.





В случае необходимости внесения изменений или дополнений в консолидированную финансовую отчетность администратора местных бюджетных программ местный уполномоченный орган по исполнению бюджета направляет письменное уведомление администратору бюджетных программ, с указанием причин отклонения.





Администратор бюджетных программ в соответствии с замечаниями, направленными через ИС или согласно письменного уведомления, вносит изменения в свою консолидированную финансовую отчетность в течение 10 рабочих дней с момента получения письменного уведомления или отклонения в ИС.





Если изменения касаются финансовой отчетности подведомственного государственного учреждения, администратор бюджетных программ письменно уведомляет соответствующее подведомственное государственное учреждение и перенаправляет предложения по изменениям и дополнениям для внесения их в течение 10 рабочих дней в его отдельную финансовую отчетность.





Изменения администратором бюджетных программ в консолидированную финансовую отчетность после ее сдачи в уполномоченный орган по исполнению бюджета вносятся только на основании уведомления уполномоченного органа по исполнению бюджета по результатам рассмотрения им отчета, с обязательным соблюдением принципов и требований по внесению изменений.





Если изменения внесены в консолидированную финансовую отчетность, необходимо внести соответствующие изменения в экземпляр отчетности, ранее направленной в Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета.





Приказ вводится в действие с 1 июля 2017 года.



