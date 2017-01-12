Как составлять финотчетность по бюджетным программам
12 января 2017, 11:18
Правила вводятся в действие с 1 июля 2017 года.
Министр финансов РК своим приказом от 6 декабря 2016 года утвердил Правила составления консолидированной финансовой отчетности администраторами бюджетных программ и местными уполномоченными органами по исполнению бюджета, сообщает Zakon.kz.
В частности, при составлении консолидированной финансовой отчетности соблюдаются следующие требования:
- и достоверность отражений за отчетный период всех операций;
- правильность отнесения доходов и расходов к отчетным периодам;
- тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на первое число месяца, следующего за отчетным периодом;
- аккуратность заполнения показателей и недопустимость подчисток и помарок. В случае исправления ошибок делаются соответствующие записи, заверенные лицами, подписавшими финансовую отчетность, с указанием даты исправления.
Формы консолидированной финансовой отчетности заполняются в точном соответствии с предусмотренными в них показателями. Изменение показателей и их кодов в утвержденных формах финансовой отчетности или внесение в них дополнительных показателей не допускается.
Изменения данных консолидированной финансовой отчетности, относящиеся как к текущему отчетному периоду, так и к предыдущему периоду (после их утверждения), производятся в консолидированной финансовой отчетности, составленной за период, в котором были обнаружены искажения данных.
В случае наличия замечаний и необходимости внесения изменений в консолидированную финансовую отчетность республиканских бюджетных программ, центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета отклоняет в информационной системе (ИС) консолидированную финансовую отчетность администратора республиканских бюджетных программ для внесения соответствующих изменений, с указанием причины отклонения.
В случае необходимости внесения изменений или дополнений в консолидированную финансовую отчетность администратора местных бюджетных программ местный уполномоченный орган по исполнению бюджета направляет письменное уведомление администратору бюджетных программ, с указанием причин отклонения.
Администратор бюджетных программ в соответствии с замечаниями, направленными через ИС или согласно письменного уведомления, вносит изменения в свою консолидированную финансовую отчетность в течение 10 рабочих дней с момента получения письменного уведомления или отклонения в ИС.
Если изменения касаются финансовой отчетности подведомственного государственного учреждения, администратор бюджетных программ письменно уведомляет соответствующее подведомственное государственное учреждение и перенаправляет предложения по изменениям и дополнениям для внесения их в течение 10 рабочих дней в его отдельную финансовую отчетность.
Изменения администратором бюджетных программ в консолидированную финансовую отчетность после ее сдачи в уполномоченный орган по исполнению бюджета вносятся только на основании уведомления уполномоченного органа по исполнению бюджета по результатам рассмотрения им отчета, с обязательным соблюдением принципов и требований по внесению изменений.
Если изменения внесены в консолидированную финансовую отчетность, необходимо внести соответствующие изменения в экземпляр отчетности, ранее направленной в Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета.
Приказ вводится в действие с 1 июля 2017 года.
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