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Доллар подешевел на 2 тенге

12 января 2017, 11:28

Курс доллара на торгах составил 331,65 тенге.


По итогам утренней торговой сессии на Казахстанской фондовой бирже (KASE), средневзвешенный курс доллара США составил 331,65 тенге за доллар (-2,31 тенге), сообщает Zakon.kz.

Объем торгов составил 32 350 тыс. долларов (+21 650 тыс. USD).

В торгах приняли участие 19 членов валютного рынка KASE.

Мировая цена нефти марки Brent по состоянию на 11:00 по времени Астаны составила 56,75 доллара за баррель.


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