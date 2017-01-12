Доллар подешевел на 2 тенге
12 января 2017, 11:28
Курс доллара на торгах составил 331,65 тенге.
По итогам утренней торговой сессии на Казахстанской фондовой бирже (KASE), средневзвешенный курс доллара США составил 331,65 тенге за доллар (-2,31 тенге), сообщает Zakon.kz.
Объем торгов составил 32 350 тыс. долларов (+21 650 тыс. USD).
В торгах приняли участие 19 членов валютного рынка KASE.
Мировая цена нефти марки Brent по состоянию на 11:00 по времени Астаны составила 56,75 доллара за баррель.
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