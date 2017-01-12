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Мощное землетрясение зарегистрировано в Гватемале

12 января 2017, 11:30

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".


Колебание земной коры магнитудой 5,7 зарегистрировано на тихоокеанском побережье Гватемалы, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН, передает "Интерфакс".

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 07:22 мск в среду землетрясения имел координаты 13.93 градуса северной широты и -91.19 градуса западной долготы и находился в 48 км юго-западнее города Санта-Люсия-Коцумальгуапа.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".

Фото с сайта vtomske.ru

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