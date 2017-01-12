Временная регистрация: взгляд омбудсмена

Меры по введению временной регистрации по месту пребывания граждан направлены на обеспечение безопасности населения страны и не противоречат международному и национальному праву.

Так считают в учреждении уполномоченного по правам человека в РК. Свою позицию о ситуации, связанной с введением временной регистрации граждан по месту их пребывания, этот правозащитный институт высказал в распространенном вчера заявлении.

В нем, в частности, отмечается, что статья 21 Конституции РК гарантирует каждому, кто законно находится на территории Республики Казахстан, право свободного передвижения и свободного выбора местожительства, кроме случаев, оговоренных законом. Статья 12 Международного пакта о гражданских и политических правах также предоставляет каждому, кто законно находится на территории какого-либо государства, аналогичные свободы. Вместе с тем, в соответствии с пунктом 3 данной статьи, оговаривается, что «упомянутые выше права не могут быть объектом никаких ограничений, кроме тех, которые предусмотрены законом, необходимым для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения или прав и свобод других...» То есть в целом принятые меры по введению дополнительной временной регистрации по месту пребывания граждан не противоречат вышеприведенным положениям международного и национального права.

Учреждение омбудсмена приводит также мнение экспертов, которые считают, что от 20 до 50% населения в городах не включены в официальную статистику. Подобное положение дел, помимо правоохранительного аспекта, существенно ограничивает доступ граждан к социальным благам, в первую очередь в сфере здравоохранения и образования.

Кроме того, собственники жилых помещений, сдающие их в аренду, зачастую не регистрируют своих жильцов (съемщиков), что позволяет им уклоняться от уплаты налогов и тем самым нарушать действующее законодательство. «В связи с этим введенные государством меры имеют обоснованный характер, так как решают проблему так называемой «скрытой миграции» и пресекают действия получателей незаконной выгоды», - говорится в заявлении.

Наблюдаемая в настоящее время негативная реакция, считают в учреждении уполномоченного по правам человека, во многом связана с отсутствием диалога при принятии столь чувствительных мер. Практика свидетельствует о существенных расхождениях планируемых действий с реальностью, отмечается в заявлении. Так, сотрудниками Национального центра по правам человека было установлено наличие больших очередей в ЦОНах Астаны. Из СМИ и социальных сетей также поступает противоречивая информация о длительных ожиданиях оформления регистрации в ЦОНах Алматы и других городов Казахстана. Сотрудники ЦОНов затрудняются с ответом на многие вопросы граждан, так как не владеют достаточной информацией, связанной с процедурой оформления временной регистрации.

«Очевидно, что вопросы, связанные с реализацией нового закона, требуют совершенствования деятельности уполномоченных органов», - говорится в заявлении. Не подвергая сомнению профессионализм должностных лиц местных исполнительных органов власти, учреждение уполномоченного по правам человека в РК считает необходимым обеспечить должный уровень информированности причастных сотрудников, в том числе полиции, в вопросах осуществления контроля временной регистрации граждан и соблюдения установленных законом прав и свобод человека. Необходимо также строго регламентировать их деятельность посредством специальных инструкций. Особое внимание правозащитники советуют уделить разъяснительной работе в отдаленных регионах страны.

Кроме того, по мнению учреждения омбудсмена, Правительство в установленном порядке может рассмотреть вопрос о введении определенного переходного периода, который позволил бы гражданам постепенно адаптироваться к нововведениям.

Ольга Файнштейн