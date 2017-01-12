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Новости за сегодня

Индекс физического объема промышленной продукции составил 98,9%

 

В январе-декабре 2016 года по сравнению с 2015 годом увеличилась добыча природного газа и руд цветных металлов. Возросло производство продуктов питания, продукции фармацевтической и металлургической промышленности. Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 13 регионах республики.

При этом снизилась добыча сырой нефти, угля и железной руды. Сократилось производство напитков, продукции химической промышленности и автотранспортных средств.

 

Производство отдельных видов продукции в январе-декабре 2016 года

 

Произведено

В % к 2015г.

нефть, включая конденсат газовый, млн.тонн

78,0

98,2

руды медные, млн.тонн

76,0

179,3

мука, млн.тонн

4,0

107,8

бензин, млн.тонн

3,0

102,8

газойли (топливо дизельное), млн.тонн

4,7

104,6

портландцемент, млн.тонн

9,0

103,6

плоский прокат, млн.тонн

2,9

116,0

медь рафинированная, млн.тонн

0,4

103,1

электроэнергия, млрд.кВт.ч

94,5

103,1

 

r12-01-2017-1

 

12 января 2017, 11:36
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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