Индекс физического объема промышленной продукции составил 98,9%
В январе-декабре 2016 года по сравнению с 2015 годом увеличилась добыча природного газа и руд цветных металлов. Возросло производство продуктов питания, продукции фармацевтической и металлургической промышленности. Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 13 регионах республики.
При этом снизилась добыча сырой нефти, угля и железной руды. Сократилось производство напитков, продукции химической промышленности и автотранспортных средств.
|
Производство отдельных видов продукции в январе-декабре 2016 года
|
|
Произведено
|
В % к 2015г.
|
нефть, включая конденсат газовый, млн.тонн
|
78,0
|
98,2
|
руды медные, млн.тонн
|
76,0
|
179,3
|
мука, млн.тонн
|
4,0
|
107,8
|
бензин, млн.тонн
|
3,0
|
102,8
|
газойли (топливо дизельное), млн.тонн
|
4,7
|
104,6
|
портландцемент, млн.тонн
|
9,0
|
103,6
|
плоский прокат, млн.тонн
|
2,9
|
116,0
|
медь рафинированная, млн.тонн
|
0,4
|
103,1
|
электроэнергия, млрд.кВт.ч
|
94,5
|
103,1
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