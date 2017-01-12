Индекс физического объема промышленной продукции составил 98,9%

В январе-декабре 2016 года по сравнению с 2015 годом увеличилась добыча природного газа и руд цветных металлов. Возросло производство продуктов питания, продукции фармацевтической и металлургической промышленности. Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 13 регионах республики.

При этом снизилась добыча сырой нефти, угля и железной руды. Сократилось производство напитков, продукции химической промышленности и автотранспортных средств.