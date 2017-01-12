Жамбылская область отправила гуманитарный груз пострадавшим в Шахане

Гуманитарный груз с высококачественным цементом был отправлен со станции Мынарал Мойынкумского района.

Сегодня Жамбылская область при поддержке Мынаральского цементного завода ТОО «Мынарал Тас Компани» направила вагон цемента в фонд помощи лицам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации в посёлке Шахан Карагандинской области , передает пресс-служба акима Жамбылской области.





Гуманитарный груз с высококачественным цементом был отправлен со станции Мынарал Мойынкумского района. Предприятием выделено 68 тонн строительного материала для проведения восстановительных работ частично обрушенного многоэтажного жилого дома.





Напомним, что первого января текущего года в подвале одного из подъездов 60 -квартирного жилого дома в поселке Шахан взорвался паровой котел, обрушился подъезд. Погибли девять человек. Всего пострадало 15 квартир, жильцов оставшейся части дома эвакуировали.



