Баглан Майлыбаев освобожден от должности замруководителя Администрации Президента
12 января 2017, 11:31
Н. Назарбаев подписал Указ об его освобождении от должности.
Указом главы государства Майлыбаев Баглан Асаубаевич освобожден от должности заместителя Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Майлыбаев Баглан Асаубаевич родился 20 мая 1975 года в Джамбуле. Окончил Казахский Государственный Национальный Университет имени аль-Фараби (1996)
Журналист. А также аспирантуру кафедры политологии и политического управления Российской Академии государственной службы при Президенте Российской Федерации (1998). Специальность «12.00.02 государственное право и управление; советское строительство; административное право; финансовое право»
Научные звания, степени, деятельность:
· Доктор юридических наук, тема диссертации: «Становление и эволюция института Президента: международный опыт и казахстанская модель в переходный период» (2002)
· Кандидат политических наук, тема диссертации: «Современный политический процесс в Казахстане и России: сравнительный анализ» (1998)
Трудовой стаж:
· Старший научный сотрудник Института Государства и Права Национальной Академии Наук Республики Казахстан, преподаватель Казахского Государственного Университета Международных Отношений и Мировых Языков имени Абылай хана (1998-2002);
· Директор Департамента Средств массовой информации Министерства культуры, информации и общественного согласия (02.2002-05.2002);
· Президент открытого акционерного общества «Республиканская газета «Казахстанская правда» (05.2002-09.2003);
· Президент акционерной компании «Зан» (09.2003-12.2004);
· Руководитель Пресс-службы Президента Республики Казахстан (12.2004-10.2008);
· Председатель Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан (10.2008-02.12.2008)
· Вице-министр культуры и информации Республики Казахстан (02.12.2008-24.07.09);
· Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан (25.06.2009-10.2011);
· Заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (с 10.2011)
Прочие должности:
·Член Общественного совета по Средствам массовой информации (информационной политике) при Президенте Республики Казахстан (с 06.2005);
·Член совета директоров АО «Казтелерадио», АО «РГ «Егемен Казахстан», АО «РГ «Казахстанская правда» (2008-2009)
· Руководитель по идентичности и единству Национальной комиссии по модернизации (с 30.04.2015)
Фото: Казинформ
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