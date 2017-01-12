Мать погибшей роженицы рассказала, почему ударила врача из Рудного

Раскаяния Ботагоз Кульмановна не испытывает. Признается, что никогда не простит врачам смерти дочери и внука.





Ботагоз Нагаева сама врач, педиатр с 37-летним стажем. Она и сегодня уверена, если бы Дине назначили кесарево сечение, она, возможно, осталась бы жива.





Ранее в СМИ появилась информация о том, что мама Дины в разговоре с главным врачом перинатального центра не сдержалась и ударила ее по лицу, разбив очки





– Главный врач при встрече не высказала соболезнования, – объясняет Ботагоз Нагаева. – Отчиталась сухо, что врачи сделали. И сказала мне «прошляпили бабу». Я поднялась, взяла ее за руки и стала плакать, кричать: это же единственная дочь, что мне делать? Врач как отрезала: хоронить. И я не выдержала, подняла руку.





Раскаяния Ботагоз Кульмановна не испытывает. Признается, что никогда не простит врачам смерти дочери и внука. Но у главного врача Рудненского перинатального центра Галины Баландиной своя правда.





– Она оскорбляла нас, как могла, но мы не обращали внимания. Понимали: потерять единственную дочь очень больно. Никто даже не обижался. Родные угрожали подать в суд, я отвечала: ваше право. Но позволить себе рукоприкладство? Я вызвала полицейских. Ведется досудебное расследование. Мне от нее ничего не надо: пусть лишь извинится. Но она больше не звонила и не приходила.





По словам врача, Дину Спанову подготовили к родам, она была практически здорова, лишь переболела ОРЗ. А то, что не прокесарили, так эту операцию проводят строго по показаниям. И не факт, подчеркнул врач, что хирургический метод мог спасти жизнь матери и ребенка.





– Эмболия околоплодными водами – самая страшная патология в акушерстве – в 80 процентах случаев происходит в родах. Такой диагноз мы поставили погибшей пациентке, – объясняет главный врач. – Подобный случай в Рудненском перинатальном центре был тридцать лет назад. Тогда у женщины отошли воды, и через полчаса она умерла. У пациентки Спановой остановилось сердце, ребенок сразу погиб.





Мы напрямую спросили Галину Баландину, правда ли, что она при матери сказала фразу, что смерть Дины испортила центру статистику. По крайней мере, об этом писали в соцсетях. Главврач утверждает, что она не обсуждает с родными пациентов статданные. Единственное, что могла сказать, что перинатальный центр всегда славился хорошими показателями, так как в Рудном отличная база.





Чтобы докопаться до правды: отчего умерла здоровая молодая женщина и можно ли было ее спасти, – в регион на этой неделе из Алматы и Караганды приехали независимые эксперты. Для выводов им понадобится немало времени – около месяца.



