Расширяя пределы судебного контроля

Владимир Лелека,

председатель Денисовского районного суда Костанайской области

Деятельность следственных судей показала состоятельность института судебного контроля на досудебной стадии уголовного процесса. В то же время полагаю, что полномочия следственного судьи, указанные в УПК РК, подлежат дальнейшему расширению путем включения в них вопросов, которые до настоящего времени входят в компетенцию прокуратуры.

Одной из задач, четко прописанных Главой государства в 22-м шаге Плана нации «100 конкретных шагов», является обеспечение баланса между обвинением и защитой в судах за счет поэтапной передачи следственному судье полномочий по санкционированию всех следственных действий, ограничивающих конституционные права человека и гражданина.

Согласно ч. 3 ст. 54 УПК РК, следственный судья это судья суда первой инстанции, осуществляющий контроль за соблюдением прав, свобод и законных интересов лиц в уголовном досудебном производстве.

Назначается данный судья председателем суда и при необходимости может быть переназначен. На сегодняшний день в судах Костанайской области на основании распоряжений председателей районных и приравненных к ним судов в качестве следственных судей назначено 22 судьи, или 14 процентов от общей штатной численности судей.

Во всех районных и приравненных к ним судах Костанайской области назначено по одному следственному судье, кроме суда № 2 г. Костаная, в котором их двое, Специализированного межрайонного суда по уголовным делам и Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних, в которых такие судьи отсутствуют в силу положений уголовно-процессуального закона.

В соответствии со ст. 55 УПК РК полномочия следственных судей с 1 января 2016 года расширены в сравнении с первоначальной их компетенцией по УПК РК, вступившему в законную силу с 1 января 2015 года.

В настоящее время в компетенцию следственных судей включено рассмотрение следующих вопросов:

- санкционирование содержания под стражей, домашнего ареста, временного отстранения от должности, запрета на приближение, экстрадиционного ареста;

- продление сроков содержания под стражей, домашнего ареста, экстрадиционного ареста;

- применение залога, санкционирование наложения ареста на имущество;

- принудительное помещение не содержащегося под стражей лица в медицинскую организацию для производства судебно-психиатрической и (или) судебно-медицинской экспертиз; при установлении факта психического заболевания о переводе лица, в отношении которого ранее применено содержание под стражей, в специальную медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь, приспособленную для содержания больных в условиях строгой изоляции;

- эксгумация трупа;

- объявление международного розыска подозреваемого, обвиняемого;

- санкционирование осмотра, обыска, выемки, личного обыска.

Кроме этого в случаях, предусмотренных настоящим УПК РК, следственный судья:

- рассматривает жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания, следователя и прокурора; рассматривает вопрос о реализации вещественных доказательств, подвергающихся быстрой порче, или длительное хранение которых до разрешения уголовного дела по существу требует значительных материальных затрат;

- депонирует в ходе досудебного производства показания потерпевшего и свидетеля;

- налагает денежное взыскание на лиц, не выполняющих или выполняющих ненадлежаще процессуальные обязанности в досудебном производстве, за исключением адвокатов и прокуроров;

- выполняет иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом.

Согласно статистическим данным, за десять месяцев 2016 года следственными судьями судов Костанайской области рассмотрено 2906 материалов по различным ходатайствам органов уголовного преследования, из которых по 2579, или 88,7 процента были удовлетворены.

Концепцией правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года, утвержденной Указом Президента РК от 24 августа 2009 года № 858, предусмотрено поэтапное расширение судебного контроля. Главное требование данной Концепции выполнено законодательно учрежден институт следственного судьи и определены его полномочия. Однако, полагаю, что реформирование в этой части должно продолжиться как путем расширения полномочий следственного судьи, так и совершенствования форм и методов его процессуальной деятельности.

Так, к следственному судье поступают материалы о санкционировании процессуальных решений, о рассмотрении других вопросов, отнесенных к его компетенции, путем пропуска их через «прокурорское сито», тем самым ограничивается судебный контроль в период досудебного производства по делу.

В связи с этим примерно 20 процентов всех ходатайств следователей о санкционировании мер пресечения не доходят до следственного судьи, поскольку прокурор их не допускает до суда, отказывая следователю в их применении.

Например, люди с психическими расстройствами по усмотрению прокурора на время расследования дела могут быть помещены в медицинскую организацию. Если прокурор посчитает нужным, направит ходатайство в суд в порядке ст. 513 УПК РК. А может и без суда решить, что этой меры безопасности применять не следует.

Меры безопасности для участвующих в уголовном деле тоже зависят от мнения прокурора. В аналогичном порядке без согласования с прокурором не поступит в суд ходатайство следователя о применении меры пресечения виде содержания под стражей и о наложении ареста на имущество.

Считаю, что для повышения оперативности и процессуальной самостоятельности следователя необходимо исключить посредничество прокурора между лицом, осуществляющим расследование дела, и следственным судьей. Тогда отпадет необходимость выполнения прокурором по сути судебных функций.

На мой взгляд, процедура санкционирования следственных действий может быть следующая: следователь, представив следственному судье для рассмотрения материалы о санкционировании процессуального решения, должен будет направить копии документов из данного материала прокурору, а прокурор может письменно выразить свое мнение и направить его следственному судье, а также в дальнейшем участвовать в судебном заседании при рассмотрении материалов в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 56 УПК РК, и выразить на заседании свое мнение о законности (не законности) санкционирования следственных действий.

Аналогично следователь должен направлять копии документов и стороне защиты, чтобы она могла также представить следственному судье свое мотивированное мнение в письменном виде.

Вышеуказанное позволит обеспечить полноценный баланс между стороной обвинения и защиты в суде, основанный на равных правах сторон, укрепит гарантии прав личности, участвующей в уголовном судопроизводстве, в полном соответствии с Планом нации «100 конкретных шагов» и Концепцией правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года.