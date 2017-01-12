Исключить процессуальную волокиту

Е. Потоцкая,

судья Мендыкаринского районного суда Костанайской области

Подробная регламентация процессуальных действий на стадии подготовки дела к судебному разбирательству исключает волокиту, дисциплинирует участников процесса, создает условия для тщательного изучения дела.

Согласно новому Гражданскому процессуальному кодексу РК, введенному в действие с 1 января 2016 года, судья в течение пяти рабочих дней со дня поступления искового заявления решает вопрос о его принятии в производство суда. Приняв исковое заявление, судья выносит определение о возбуждении гражданского дела с указанием языка судопроизводства. Срок в пять рабочих дней также установлен по делам особого искового и особого производства, в такой же срок судья принимает решение об отказе в принятии заявления либо его возвращении.

Так, о подготовке дела к судебному разбирательству судья выносит определение с указанием в нем действий, которые следует провести с учетом предмета оснований спора и определением срока совершения этих действий. Реализация указанных задач осуществляется посредством проведения процессуальных действий, указанных в ст. 165 ГПК РК, перечень которых не является исчерпывающим.

Как установлено ст. 72 ГПК РК каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, использовать средства защиты, утверждать, оспаривать факты, приводить доказательства и возражения против доказательств в установленные судьей сроки, которые соответствуют добросовестному ведению процесса и направлены на содействие производству.

Доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле, суду первой инстанции на стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Доказательства могут быть представлены на стадии судебного разбирательства, если невозможность их представления на стадии подготовки дела к судебному разбирательству будет обоснована лицами, их представившими.

Ссылка на новые доказательства, которые не были представлены в суд первой инстанции, допускается, если жалоба, протест содержат обоснование невозможности их представления в суд первой инстанции, в том числе если лицо не было привлечено к участию в деле в суде первой инстанции, а также если в суде первой инстанции заявлялось ходатайство об их исследовании и (или) истребовании, но оно было оставлено без удовлетворения.

Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству должна быть проведена не позднее 15 рабочих дней со дня принятия искового заявления в производство суда, если иное не установлено настоящим Кодексом и другими законами.

В исключительных случаях по делам особой сложности, кроме дел о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья, а также по случаю потери кормильца и по требованиям, вытекающим из трудовых правоотношений, по истечении срока, предоставленного для подготовки дела к судебному разбирательству, этот срок может быть продлен дополнительно на один месяц по определению судьи.

По делам особого производства в порядке, предусмотренном ст. 165 ГПК РК, судья проводит подготовку дела к судебному разбирательству в течение десяти рабочих дней со дня принятия заявления в производство суда.

Следует отметить, что одним из существенных нововведений в новом ГПК РК является принятие положений ст. 172 ГПК РК, предусматривающих проведение предварительного судебного заседания в порядке досудебной подготовки, которая значительно упрощает рассмотрение спора, не затягивая судебный процесс, в определенных случаях с вынесением решения по существу.

Нововведением является положение ст. 169 ГПК РК, согласно которому истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований путем подачи письменного заявления до окончания подготовки дела к судебному разбирательству либо до удаления суда в совещательную комнату при отсутствии необходимости проведения дополнительных процессуальных действий. Ответчик вправе только до окончания подготовки дела к судебному разбирательству предъявить к истцу встречный иск для совместного рассмотрения с первоначальным иском.

Одним из существенных нововведений в ГПК явилось включение упрощенного производства либо порядка рассмотрения гражданских дел, который регламентирован гл. 13. Будучи новым видом производства, упрощенный порядок имеет ряд практических особенностей, которые следует учитывать при обращении в суды.

Рассмотрение дела по правилам искового производства в общем порядке и рассмотрение дела в упрощенном (письменном) производстве отличаются тем, что в последнем случае рассматриваются дела, не представляющие сложности, ряд процессуальных действий не производится, что позволяет рассмотреть дело в месячный срок.

Категория дел, рассматриваемых в упрощенном порядке, предусмотрена в ст. 145 ГПК. Основаниями для требований по таким делам являются денежные обязательства и неисполнение соглашений, заключенных в порядке досудебного урегулирования споров. Отличие от приказного производства заключается в рассмотрении требований, по которым между сторонами имеется спор.

В упрощенном производстве подготовка дела к судебному разбирательству не рассматривается в качестве самостоятельной стадии процесса, протокол судебного заседания не ведется, разбирательство дела не откладывается.