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Новости за сегодня

Назначен первый заместитель руководителя Администрации Президента

 

Указом главы государства Нурсултана Назарбаева Марат Тажин назначен на должность первого заместителя руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Назначить Тажина Марата Муханбетказиевича первым заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, освободив от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Российской Федерации», - говорится в Указе.

Ранее занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посола Республики Казахстан в Российской Федерации.

Марат Тажин родился 8 апреля 1960 года в Актюбинске. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства (1976-1981) по специальности - экономист. Стажер Лондонского университета (1987-1988). Кандидат философских наук, тема диссертации: «Преодоление социальных различий в территориальном аспекте (на материалах Казахстана)» (1985); Доктор социологических наук, тема диссертации: «Методологические аспекты исследования социально-территориальных различий» (1990);

Профессор (1993); Академик Академии социальных наук Республики Казахстан (1995); Академик Российской Академии социальных наук (1997); Академик и президент Академии политической науки Республики Казахстан (1997). В июне 1998 г. был одним из трех официальных оппонентов при защите докторской диссертации Дариги Н. Назарбаевой (старшая дочь президента) в Российской Академии Государственной службы, Москва; Председатель совета попечителей КИМЭП/НВШГУ (Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования - Национальная высшая школа государственного управления) (1996); Иностранный академик Российской Академии естественных наук (РАЕН) (2014)

Трудовой стаж:

· Инженер-экономист Совета по изучению производительных сил Академии наук Казахской ССР (1981-1983);

· Аспирант, преподаватель Казахского государственного университета имени С.М. Кирова (1983-1987);

· Старший преподаватель, доцент кафедры социологии Казахского государственного университета имени С.М. Кирова (1988-1991);

· Заведующий кафедрой Института повышения квалификации преподавателей общественных наук при Казахском государственном университете имени аль-Фараби (1991-1992);

· Первый заместитель заведующего отделом внутренней политики Аппарата Президента и Кабинета Министров Республики Казахстан (11.1992-01.1993);

· Заведующий отделом внутренней политики Аппарата Президента и Кабинета Министров Республики Казахстан (01.1993-06.1993);

· Заместитель руководителя Аппарата Президента и Кабинета Министров, Аппарата Президента Республики Казахстан - руководитель Информационно-аналитического центра (06.1993-10.1994) (центр создан по инициативе М. Тажина и стал выполнять функции основной аналитической структуры главы государства);

· Государственный советник Республики Казахстан - руководитель Информационно-аналитического центра Аппарата Президента Республики Казахстан (10.1994-10.1995);

· Заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан - руководитель Центра анализа и стратегических исследований (переименованный ИАЦ) (10.1995-24.02.1999);

· Помощник Президента Республики Казахстан по национальной безопасности - Секретарь Совета безопасности РК (24.02.1999-04.05.2001);

· Председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (04.05.2001-11.12.2001);

· Помощник Президента Республики Казахстан по вопросам национальной безопасности - Секретарь Совета безопасности Республики Казахстан (11.12.2001-08.2002);

· Первый заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (08.2002-03.2004);

· Начальник Управления внутренней политики - первый заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (03.2004-03.2005);

· Первый заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (03.2005-13.04.2006);

· Помощник Президента - секретарь Совета безопасности Республики Казахстан (13.04.2006-11.01.2007);

· Министр иностранных дел Республики Казахстан (11.01.2007-04.09.2009);

· Помощник Президента - Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан (05.09.2009-01.2013);

· Государственный секретарь Республики Казахстан (16.01.2013-01.2014);

· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации (с 02.2014)

Прочие должности:

· Заместитель председателя Национального совета по государственной политике при Президенте Республики Казахстан;

· Член Высшего экономического совета при Президенте Республики Казахстан (1997);

· Член Совета безопасности Республики Казахстан, председатель Межведомственной комиссии СБ Республики Казахстан по противодействию религиозному экстремизму (1999-2002);

· И.о. Председателя Государственной комиссии по борьбе с коррупцией (2000);

· Президент ассоциации социологов Республики Казахстан (с 05.2002);

· Вице-президентом Союза социологов тюркоязычных стран (с 04.2008)

 

12 января 2017, 12:00
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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